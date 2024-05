Il Centrodestra a Mogliano presenta la lista dei candidati

Le elezioni amministrative a Mogliano si avvicinano, e il centrodestra si prepara al confronto. Fratelli d’Italia e la lista civica “Davide Bortolato Sindaco” hanno presentato i loro candidati, puntando sulla continuità e su nuove leve per sostenere la rielezione del Sindaco uscente.

MOGLIANO VENETO (TV). Diverse personalità emergenti e volti noti fanno parte delle liste che sostengono la candidatura di Davide Bortolato per il suo secondo mandato come Sindaco di Mogliano. In una recente conferenza stampa, sono stati svelati i nomi di 32 candidati distribuiti tra la lista civica “Davide Bortolato Sindaco” e la lista di Fratelli d’Italia.

La lista civica è composta da candidati con varie esperienze politiche, inclusi veterani della precedente amministrazione e nuovi volti che portano freschezza alla competizione. Tra i candidati della lista civica troviamo Enrico Cerello, Martina Cocito, Camilla Donantoni, Immacolata Esposito Alaia, Sandro Gris, Fabio Manente, Francesca More, Enrico Maria Pavan, Annalia Sembiante, Federico Severoni, Gioia Sperandio, Roberto Zanardo, Nico Nane.

Nel frattempo, la lista di Fratelli d’Italia include alcuni nomi di spicco, tra cui l’assessore uscente Francesca Caccin, Anna Barlese, Danilo Benvenuti, Francesco Bonaventura, Chiara Bortolato, Pierangelo Maren, Martino Michielan, Elena Padova, Carlo Ottogalli, Giancarlo Riovanto, Gianni Da Tos, Antonella De Marchi, Felice Grazia, Cristina Vazzoler, Massimo Zardetto, Maria Paola Zavan.

La presentazione dei candidati ha visto la partecipazione di vari sindaci dei comuni limitrofi, a dimostrazione del sostegno e della collaborazione regionale. Tra i partecipanti, il Sindaco di Treviso, Mario Conte, ha sottolineato l’importanza della continuità e della cooperazione tra i comuni: “Abbiamo lavorato insieme per anni, e Davide Bortolato ha dimostrato grande competenza nella gestione amministrativa. Il suo programma è ben strutturato, basato su fondi già ottenuti”.

Anche Renzo Carraretto, Sindaco uscente di Casier, ha espresso il suo sostegno a Bortolato, lodando i risultati ottenuti nell’area del servizio di polizia intercomunale e nel miglioramento della sicurezza pubblica. Claudio Grosso, Sindaco di Quarto d’Altino, ha elogiato la capacità di Bortolato di trovare soluzioni anche in tempi difficili: “Con lui, abbiamo risolto molte problematiche, e siamo certi che potrà portare avanti altri progetti per migliorare il turismo e l’economia locale”.

Questa ampia rete di supporto e l’eterogeneità dei candidati sono considerati punti di forza della campagna di Bortolato,