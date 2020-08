Continuiamo con la pubblicazione a puntate del libro scritto dal nostro concittadino, Nuccio Sapuppo. In questa raccolta l’autore ha voluto raccontare – in forma di monografie – luoghi, avvenimenti e personaggi figli di Mogliano che si sono distinti per le opere che hanno compiuto nella loro vita

Il bocciodromo comunale, costituito nel 2007 è situato all’interno dell’ACRA in via Generale C.A. dalla Chiesa 1/C, ne è Presidente il signor Luigi Scandolin ed ospita la Società Bocciofila Moglianese Concordia Falcon e il settore Juniores per le categorie giovanili Under 12 – 15 e 18. Vi si svolgono anche gare giovanili riservate alle ragazze. La struttura misura in totale 1.800 metri e usufruisce di un ampio e comodo parcheggio.

L’impianto è stato omologato dalla Federbocce come impianto di tipo B. La struttura per il settore Raffa conta 4 corsie in manto sintetico della lunghezza di 27 metri e delòla larghezza di 4. È dotato di 2 spogliatoi per atleti e di 1 per arbitri con relativi servizi igienici e docce. L’intera struttura è un punto di aggregazione aperta a tutti, per attività sia amatoriali che agonistiche. Nell’impianto vi si disputano anche gare femminili sia Seniores che Juniores.

