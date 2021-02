Continuiamo con la pubblicazione a puntate del libro scritto dal nostro concittadino, Nuccio Sapuppo. In questa raccolta l’autore ha voluto raccontare – in forma di monografie – luoghi, avvenimenti e personaggi figli di Mogliano che si sono distinti per le opere che hanno compiuto nella loro vita

Avendo comprato, recuperato e restaurato l’intera area del centro storico, con due grossi punti vendita i Supermercati Cadoro a Mogliano la fanno da padroni. A quello situato in zona Ovest di Mogliano di recente hanno aggiunto il modernissimo punto vendita in fianco alla Chiesa Madre ed al centro di Mogliano.

La presenza e gli ingenti investimenti a Mogliano dei Supermercati Cadoro ha portato alla cittadina veneta un’ondata di ammodernamento e di ristrutturazione di vecchi manufatti ormai obsoleti e decrepiti dal punto di vista sia abitativo che commerciale. Nella vastissima area attorno alla Chiesa Madre di Mogliano, precedentemente denominata “area Macevi” oggi sta assumendo un aspetto ed una dimensione completamente differente da quella che aveva prima.

Dopo aver conosciuto l’abbandono e la trascuratezza per diversi anni, finalmente oggi, per merito di un corposo intervento urbanistico operato dalla società che gestisce i Supermercati Cadoro, dei quali ne è anche proprietaria, sta assumendo le sembianze di un agglomerato urbano di notevole valore. I Moglianesi finalmente possono esclamare con soddisfazione che “torna a fiorir la rosa che dianzi perìa”. L’area che si trova al centro della città diventerà un grande ed importante Centro Commerciale ed abitativo e ripristinerà alla grande il vero Centro Storico di Mogliano. I lavori ormai si avviano verso la conclusione e presto i Moglianesi potranno trascorrere lietamente alcune ore dei loro week end tra negozi e posti di ristoro al centro della loro città.

Il grosso investimento è a totale carico della società alimentare che opera a Mogliano da diversi anni ove detiene due punti vendita, ambedue con la classificazione di Super Store.

“Cadoro” è il marchio di una catena di supermercati, ipermercati e store che opera in Veneto ed in altre Regioni dell’Alta Italia. È un’azienda familiare della grande distribuzione, che fondata nel lontano 1964 con l’apertura di due punti vendita a Mestre dal signor Cesare Bovolato, in via Miranese e Viale San Marco, nel tempo ha sviluppato il proprio giro di affari, operando oltre che nel Veneto anche in Emilia Romagna ed in Friuli Venezia Giulia, con ben 23 punti vendita, 120 prodotti a marchio Cadoro e 1500 a marchio Consilia che fa parte del SUN di proprietà del Gruppo.

Il segreto del successo del Gruppo Cadoro sta nel servire ai propri clienti ottima qualità dei prodotti, freschezza e soddisfazione dei bisogni dell’acquirente, accogliendoli con passione, cordialità e competenza. Nel tempo il Gruppo si è reso protagonista di numerose iniziative tese a promuovere la formazione con diverse iniziative del tipo ‘Orto in condotta’ e ‘Accademia Cadoro’, col sostegno ad eventi organizzati dai quartieri o dalle Parrocchie in prossimità dei Supermercati Cadoro, con lo scopo ben preciso di far conoscere ai consumatori di generi alimentari il concetto di sana alimentazione.

Nel campo dei prodotti alimentari comunque Mogliano può contare sulla presenza di altre realtà commerciali in netta concorrenza con Cadoro. Situazione che crea competizione e per i fruitori, delle condizioni favorevoli per quanto riguarda il prezzo di acquisto dell’intera gamma dei prodotti che tali complessi commercializzano.

Oltre ai due punti vendita Cadoro, c’è a Mogliano il Supermercato Coop, un Aliper, un Eurospin e il Lidl.

Questo giornale è gratuito ma, se vuoi, puoi sostenerlo donando un piccolo contributo di 1 euro al mese, impostando un pagamento periodico a questo link.

Commenta la news

commenti