Il Carnevale di Venezia sbarca a Cortina. Arte e Cultura VS Sport

Nel Regno fatato delle Dolomiti arriva la festa più attesa e divertente : Il Carnevale ,dove l’arte della danza farà da protagonista. La Cerimonia di apertura della 46° edizione dei Campionati del Mondo di sci alpino in programma il 07 febbraio 2021 dalle ore 18:00 in diretta su Rai 2, sarà guidata dalla coreografia della direttrice artistica della scuola di danza veneziana Diaghilev Francesca Siega. Fortemente voluta da Antonia Sautter,stilista ed ideatrice de Il Ballo del Doge e scelta dal comune di Venezia per portare il contributo veneziano nella grande kermesse sportiva , Francesca Siega ,insieme a sette danzatori selezionati e un giocoliere , ci farà rivivere con la danza la magia del Carnevale e il sogno di Venezia.

Conosciamo più da vicino l’artista baciata dalla fortuna in un momento in cui l’arte della danza sembra essere dimenticato.

Francesca sei stata scelta per rappresentare l’arte della danza in un evento sportivo a carattere mondiale. Come ti fa sentire e sopratutto cosa rappresenta per te.

Risposta:

Mi sento molto emozionata, felice di poter dare la possibilità a 7 ballerini di ritornare ad esprimersi attraverso l’arte della danza;che la danza sia coinvolta in un evento sportivo mondiale ,credo dia il messaggio che possa vivere in qualsiasi contesto.

E’ vero che la società odierna valorizza lo sport più delle arti?

Risposta:

Purtroppo si,ed è per questo che è importante essere presenti e far sentire la nostra voce.

In questo periodo di chiusura totale ,l’arte è a rischio. Qual’è il tuo pensiero e cosa è cambiato nel tuo modo di lavorare.

Risposta:

Ho grande rabbia per questa discriminazione, penso che vogliano farci diventare il più ignorante possibile per poterci meglio comandare. Nel mio modo di lavorare non è cambiato nulla, è cambiata gravemente la modalità d’azione (ONLINE). L’entusiasmo va comunque tenuto alto.

Vuoi raccontarci il backstage della creazione coreografica ?

Risposta:

E’ stato meraviglioso ritornare in sala prove, l’energia dei ballerini è stata per me commovente,si è creata ,sin da subito,una grande complicità tra tutti. Ritornare poi in un teatro per la prova generale – Teatro Goldoni- con i costumi ideati dall’inconfondibile tocco artistico di Antonia Sautter,è stato incredibile . Il Teatro è un luogo di culto che anche in silenzio parla; come i ns ballerini ,stanchi seduti o distesi in palcoscenico durante la pausa, in silenzio con l’espressione felice sul volto.

Un ringraziamento ai ballerini:

Beatrice Vettor – Colombina

Elena Catullo – Dama

Francesco Rutigliano – Arlecchino

Giulia Padovan – Smeraldina

Roberto Lazzari – Pulcinella

Thomas Morpurgo – Casanova

Vanessa Senajlaj – Dama

Il giocoliere : Brian

