I carri allegorici sfilano a Mestre

Carnevale 2024: a Mestre sfilano i Carri Allegorici. Brugnaro: “Una bellissima festa dedicata soprattutto ai bambini e alle loro famiglie

MESTRE (VE). Il Carnevale di Venezia 2024 ha fatto tappa a Mestre, con una spettacolare sfilata di carri allegorici che ha incantato il pubblico lungo le strade del centro. Il lungo corteo, composto da cinque maestosi carri e oltre 400 figuranti, ha dato vita a un’atmosfera magica e festosa, accolta calorosamente dai cittadini e dalle autorità locali.

Il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, insieme agli assessori e ai consiglieri comunali, ha presenziato all’evento, sottolineando l’importanza di manifestazioni come questa nel promuovere la vitalità della città e nel portare gioia e allegria tra le persone, soprattutto per i più piccoli.

“Una bellissima festa per le vie del centro di Mestre, dove è arrivato anche il sole. Sappiamo che c’è ancora molto da fare, ma proprio manifestazioni come queste dimostrano che la Città è viva e vuole vincere, portando gioia e allegria tra le persone. Lo facciamo soprattutto per i bambini e per il loro futuro – è il commento del primo cittadino – Grazie, anche oggi, a tutti coloro che hanno lavorato per questa manifestazione: le forze dell’ordine, la nostra polizia locale, la protezione civile, Veritas, Vela e soprattutto i tanti, tantissimi volontari.”

I carri allegorici, realizzati con grande maestria e creatività, hanno rappresentato temi vari, dalle fiabe alla musica, dall’amore per la natura all’esplorazione di mondi incantati. Tra i partecipanti, spiccano gli Amici di Via Colombo, il Gruppo Simpatia Musestre, Simpabersa con il carro “C’era una volta”, Quei de Quarto, l’associazione Luna d’Agosto, il gruppo Giovani di San Giorgio in Brenta e gli Amici di Rio San Martino con la Proloco di Scorzè.

A rendere l’atmosfera ancora più coinvolgente sono state le esibizioni delle Majorette Venete Blu Bell di Trebaseleghe e delle Majorette Magic Stars di Jesolo, accompagnate dalla suggestiva musica della Banda di Tessera, che ha portato avanti la sua tradizione musicale con passione e dedizione.

L’appuntamento per i festeggiamenti continua domani a Zelarino, con una nuova sfilata di otto carri e oltre 600 figuranti, che porteranno ancora una volta la magia del Carnevale nelle vie della città, coinvolgendo e divertendo tutti i presenti.

Il Carnevale di Mestre si conferma così un momento di gioia e spensieratezza, dove la comunità si ritrova per celebrare insieme una delle tradizioni più amate della nostra cultura.