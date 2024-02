“Mythos” inaugura il laboratorio sull’intelligenza artificiale

Il festival di teatro classico “Mythos” di Treviso inaugura una nuova sezione, dedicata al laboratorio sull’intelligenza artificiale.

TREVISO – In collaborazione con il Teatro “La Stanza”, il festival di teatro classico “Mythos” di Treviso, promosso dall’associazione Tema Cultura e diretto da Giovanna Cordova, sta per inaugurare una nuova sezione avvincente e di grande interesse culturale. Intitolata “Classici alla Stanza”, questa nuova sezione si propone di esplorare un tema tanto attuale quanto provocatorio: “Conosci te stesso. Intelligenza artificiale e il futuro dell’identità umana”. Un laboratorio che si svilupperà in tre incontri pomeridiani, dalle 16 alle 18, in programma per:

il 17 febbraio

il 2 marzo

il 23 marzo

che sarà curato da Ennio Bianco, figura di spicco nel mondo dell’arte contemporanea.

Il fulcro di questa nuova sezione è la riflessione sul contributo che la cultura classica può offrire al dibattito attuale sull’impatto dell’Intelligenza Artificiale Generativa. Attraverso un approccio multidisciplinare, che coinvolge il teatro, la filosofia e l’arte, i partecipanti avranno l’opportunità di esplorare le molteplici sfaccettature di questo tema tanto complesso quanto affascinante.

“L’obiettivo che ci siamo dati, con l’autrice e regista Giovanna Cordova, è la messa in scena di una rappresentazione teatrale, nella quale i giovani attori di Tema Cultura si misureranno con alcune questioni che diventeranno fondamentali, se già non lo sono, in un prossimo futuro segnato dalla presenza pervasiva dell’IA”, spiega Ennio Bianco, referente del progetto.

Due appuntamenti di “Classici a teatro”

Parallelamente a questa nuova sezione, il festival propone anche due appuntamenti di “Classici a teatro”: il reading-spettacolo “Il pianto di Ecuba” il 21 febbraio e lo spettacolo teatrale “Cassandra o dell’inganno” il 27 febbraio, entrambi al teatro “Mario Del Monaco”. Questi eventi offrono ulteriori occasioni di approfondimento e di esplorazione delle tematiche classiche in chiave contemporanea.

Il festival di teatro classico “Mythos” è sostenuto da Banca PrealpiSanBiagio e da altri partner, tra cui il Comune di Treviso, l’Università Ca’ Foscari – Dipartimento Studi Umanistici, il gruppo Classici Contro, l’Associazione musicale Manzato e il Teatro Stabile del Veneto – Teatro Nazionale, testimonianza dell’importanza e della rilevanza culturale di questa iniziativa.

Informazioni

Per informazioni e prenotazioni: Tema Cultura email [email protected], tel. 3513917499, www.temacultura.it