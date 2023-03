‘Home’ by Goppion: a casa, il caffè buono come al bar.

Un nuovo prodotto è nato in casa Goppion, la storica torrefazione di Preganziol, e si chiama: Home. La nuova miscela in grani 100% Arabica, è pensata per l’uso domestico e creata per chi ama la fragranza del caffè appena macinato. I chicchi che compongono Home provengono dalle piantagioni brasiliane e centroamericane, con una piccola aggiunta di caffè etiope. L’aroma è avvolgente, il sapore è intenso e fruttato con piacevoli note di cacao, mentre il contenuto di caffeina è naturalmente molto basso.

“Da sempre cerchiamo di essere, oltre che torrefattori, anche divulgatori della cultura del caffè – dichiara Paola Goppion, responsabile comunicazione e marketing del marchio trevigiano – La passione per questo lavoro ci guida da più di settant’anni e vogliamo che anche il consumatore finale sappia riconoscere un caffè preparato a regola d’arte, a casa come al bar. Ecco perché abbiamo creato Home, una miscela nata per chi ama il profumo dei chicchi appena macinati ed è alla ricerca dell’eccellenza anche tra le mura di casa. Abbiamo pensato a loro, alla sensazione unica che suscita il profumo del caffè appena fatto in una stanza. Nelle campagne pubblicitarie utilizziamo sempre lo slogan bevilo buono, che sottolinea la nostra volontà di creare caffè eccellenti per tutti”.

Da macinare in casa nella granulometria desiderata, Home è adatto a diversi tipi di estrazione come moka, french press e altri sistemi. Perfetto anche con la macchina automatica che lo macina all’istante per un ottimo espresso. La confezione da 500 grammi di Home sarà disponibile nell’e-shop aziendale al prezzo di 18.00 euro.