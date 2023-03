Non è un Paese per attaccanti

In attesa delle convocazioni per le qualificazioni di Euro 2024 il Ct Mancini si scontra ancora con l’annoso problema della carenza di attaccanti.

Sono giorni duri per il Commissario Tecnico della Nazionale Italiana Roberto Mancini. In vista delle prossime convocazioni per le qualificazioni di Euro 2024, si ripropone il problema degli attaccanti. Dove sono finiti?

Sembra quasi impossibile che in una Nazione dedita al calcio come quella italiana non ci siano più attaccanti di un certo spessore. Sono lontanissimi gli anni in cui a ogni convocazione qualche campione veniva escluso per abbondanza di concorrenza o per i non splendidi rapporti con il Ct di turno, un po’ come successe ad esempio a Roberto Baggio ai Mondiali del 2002 in Corea e Giappone o a Gianluca Vialli nei Mondiali del 1994 negli Usa.

Abbiamo ancora negli occhi e nelle orecchie gli attaccanti convocati nel vittorioso Mondiale del 2006: Luca Toni, Pippo Inzaghi, Alessandro del Piero, Francesco Totti, Alberto Gilardino, Vincenzo Iaquinta. Senza contare che il più forte in quel momento era Bobo Vieri infortunatosi però qualche mese prima.

Tempi lontani. Ormai i centravanti italiani che giocano titolari in Serie A sono solo tre: Ciro Immobile nella Lazio, Francesco Caputo nell’Empoli e Andrea Pinamonti nel Sassuolo.

Il primo è sempre stato convocato da Mancini, facendo spesso un gioco sporco atto più a liberare l’area per le incursioni dei suoi compagni di squadra che a segnare in prima persona. Anche nell’anno in cui ha vinto la scarpa d’oro come miglior realizzatore europeo non ha mai fatto la differenza in Nazionale, sembrando spesso troppo avulso dal gioco. Il secondo è stato convocato solo due volte nel 2020, ma oltre ad aver segnato solo 3 gol in 27 presenze in questa stagione, ormai si avvicina ai 36 anni. Il terzo, invece, ha solo 22 anni, una presenza in Nazionale, ma in 21 apparizioni in questo campionato ha segnato solo 3 gol.

Andrea Belotti, per Mancini l’alter ego di Immobile, sta vivendo anni non semplici tra infortuni, il cambio di maglia, le poche presenze (solo 533 minuti in campo per lui in campionato quest’anno) e la scarsa vena realizzativa (0 gol in Serie A, 3 in Europa League e 1 in Coppa Italia). Senza contare che, come per il laziale, anche lui non si è mai espresso al massimo con il gioco della Nazionale.

Gianluca Scamacca ha appena compiuto 24 anni, dopo i 16 gol della scorsa annata con il Sassuolo si è trasferito nel West Ham in Premier League con soli 5 reti segnate tra campionato e Europa League. Ha già 9 presenze in nazionale ma nessun gol segnato.

Le nuove leve

Ecco quindi che il Ct Mancini e il suo staff già da alcuni anni stanno scandagliando tutti i giovani possibili attaccanti convocabili. Abbiamo scoperto così Wilfried Gnonto, cresciuto nelle giovanili dell’Inter e poi trasferitosi nello Zurigo in Svizzera per poter giocare con più continuità. È un attaccante esterno, ma può giocare tranquillamente anche da seconda punta. Ha il record di giocatore più giovane ad aver segnato in Nazionale (18 anni), suo unico gol al momento. In questa stagione è passato al Leeds in Premier League e ha segnato 6 reti tra tutte le competizioni.

È di queste ore invece la preconvocazione degli sconosciuti ai più Andrea Compagno, 27 anni il mese prossimo, e il ventitreenne Mateo Retegui. Il primo, dopo una carriera tra i dilettanti, nel 2020 si trasferisce in Romania prima al FCU Craiova e da quest’anno allo Steaua di Bucarest. 17 gol in stagione su 29 presenze per lui, risultando così essere il miglior bomber italiano. Il secondo, invece non ha ancora deciso se vestire la maglia della nazionale Argentina (dove è nato) o cedere alle lusinghe azzurre. 6 gol su 6 presenze per lui nel campionato messicano con la squadra del Tigre.

Per anni siamo stati la culla degli attaccanti, ora invece quei pochi che riescono ad arrivare ai massimi livelli giocano all’Estero. Sembra che nella Serie A italiana non ci sia più posto per bomber nostrani, o al massimo qualche scampolo di partita nelle squadre di medio bassa classifica. Un problema che ci portiamo avanti da anni e da cui deriva (anche) la storica mancata qualificazione a due Mondiali di seguito.

L’Italia non è più un Paese per attaccanti.