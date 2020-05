Tu non sai la fame in tempo di guerra ed eravamo sfollati, privi di ogni circostanza, tedeschi, partigiani e bombe. Nonni e genitori da sempre raccontano.

Come il 68,che la gioventù e l’Universita’ si fecero largo, a torto o ragione, ahimè sgomitando e molotovando, fino a quel dicembre ombroso in Piazza Fontana dove l’Italia pianse e per l’ennesima volta cerco’ il colpevole. E poi le bierre, snaturate fino a via d’Amelio fra terrore e lettere dattiloscritte.

Ora fatte le debite proporzioni, ma è l’orizzonte temporale della criticità storica che ci dirà ,potremmo dire a malincuore: “Ho fatto il duemilaeventi”,e non sarà certo come raccontare ai nipoti quel goal nel derby che valse lo scudetto.

Zero Biscuit di Mauro Lama

