Flash mob oggi davanti a Palazzo Balbi

Riceviamo e pubblichiamo il seguente testo redatto dal dott. Gasparoni di Zero Branco, gastroenterologo dell’ospedale di Castelfranco sul flashmob da lui oggi organizzato a palazzo Balbi.

“*È il 4° flash mob. Questo piu’ significativo. Davanti a Palazzo Balbi, sede della Regione Veneta alle 16. Senza bandiere, striscioni, clamori.

Una presenza per dire alla Regione che puo’ liberarsi ancor di piu” dalle manette inopinatamente poste da una Roma (Conte) massonica, che dedica il suo tempo a parlare con Bill Gates scellerato corvo Hitler dei giorni nostri.

La COVID19 e’ una lucida follia che cerca di destabilizzare il nostro Paese, culla della Cultura, complice una chiesa cattolica in default finanziario e morale, con un papa gesuita che sollecita la vaccinazione di massa e che, nonostante i divieti, passeggia per Roma. Uomini della chiesa agli arresti domiciliari per bancarotta.

Speriamo in Zaia, ma la nostra terra ha anche espresso una lucida trepidante Sara Cunial alla Camera, sola portatrice di uno sprazzo di libertà. Forza Sara*”

