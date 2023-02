Greta Collini oro a squadre a Tallinn

Campionati Europei Under 17 e Under 20 – Tallinn. La veneziana Greta Collini campionessa europea di fioretto a squadre. Il trevigiano Dario Benetti medaglia d’argento a squadre nella spada.

TALLINN – Greta Collini concede il bis. Dopo aver conquistato la medaglia d’argento nella prova individuale Cadetti di fioretto ai Campionati Europei Under 17 e Under 20 in corso in questi giorni a Tallinn, l’atleta del DLF Venezia ieri ha vinto il titolo continentale a squadre assieme alle compagne Vittoria Pinna (oro nell’individuale), Sofia Giordani e Mariavittoria Berretta.

Sempre ieri, nella gara di spada Cadetti il trevigiano Dario Benetti – in squadra con Leonardo Cortini (oro nella prova individuale), Ettore Leporati e Cristiano Sena – è salito sul secondo gradino del podio. L’Italspada è stata superata in finale dall’Ungheria. La squadra azzurra ha fatto tris grazie al bronzo della sciabola femminile, per la prima volta a medaglia in questa manifestazione.

Per Greta Collini è un bis continentale, dopo il titolo a squadre ottenuto un anno fa quando era la più piccola del gruppo. Nel tabellone da 16 squadre, l’Italia partiva con la testa di serie numero 1. Senza storia il primo match di giornata contro la Svezia, superata 45-13, molto più complicato, invece, l’incontro dei quarti di finale con Israele. Partita sotto 10-2, l’Italia si è rimessa in carreggiata grazie alla seconda frazione tirata della veneziana (7-2 il parziale) e sempre Greta Collini ha pareggiato il match sul 33-33, prima di cedere il testimone a Vittoria Pinna che ha chiuso l’incontro sul 43-38. Più agevole la semifinale con la Francia, superata 45-33 (+9 il differenziale tra stoccate date e ricevute della lagunare), e anche la finale con la Polonia battuta 45-36 (con Greta Collini ancora sugli scudi con un totale di +11 nelle sue tre frazioni).

Dario Benetti ha conquistato la medaglia d’argento con la squadra di spada. Anche nel tabellone dell’arma triangolare gli azzurri partivano con la testa di serie numero 1. Netto il successo negli ottavi con la Repubblica Ceca regolata 45-24 con il trevigiano in pedana. L’atleta di Scherma Treviso non è stato impiegato nel match dei quarti contro la Francia (45-34 per l’Italia) e nell’equilibrata semifinale contro la Gran Bretagna, vinta dal quartetto azzurro per 45-40. A senso unico il match di finale con l’Ungheria che ha preso subito vantaggio e non si è mai voltata indietro. Dario Benetti è salito in pedana nell’ultima frazione, a risultato ormai acquisito. 45-32 il finale.

Oggi si chiude a Tallinn il programma Under 17 e in pedana ci saranno altri due atleti di Scherma Treviso, Vittoria Lazzari nella gara a squadre di spada ed Elia Pasin in quella di fioretto.

CAMPIONATI EUROPEI UNDER 17 A SQUADRE FIORETTO FEMMINILE – Tallinn (EST), 23 febbraio 2023

Classifica (16): 1. Italia (Greta Collini, Vittoria Pinna, Sofia Giordani, Mariavittoria Berretta), 2. Polonia, 3. Ungheria.

CAMPIONATI EUROPEI UNDER 17 A SQUADRE SPADA MASCHILE – Tallinn (EST), 23 febbraio 2023

Classifica (24): 1. Ungheria, 2 Italia (Leonardo Cortini, Dario Benetti, Ettore Leporati, Cristiano Sena), 3. Gran Bretagna.

CAMPIONATI EUROPEI UNDER 17 A SQUADRE SCIABOLA FEMMINILE – Tallinn (EST), 23 febbraio Classifica (15): 1. Romania, 2. Ungheria, 3. Italia (Elisabetta Borrelli, Gaia Karola Carafa, Benedetta Stangoni, Giada Likaj).