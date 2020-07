Gli uffici sindacali: ACLI – CGIL – CISL

Continuiamo con la pubblicazione a puntate del libro scritto dal nostro concittadino, Nuccio Sapuppo. In questa raccolta l’autore ha voluto raccontare – in forma di monografie – luoghi, avvenimenti e personaggi figli di Mogliano che si sono distinti per le opere che hanno compiuto nella loro vita

Gli uffici distaccati dalla sede centrale con sede a Roma delle storiche Confederazioni Sindacali instaurati subito dopo la Seconda guerra mondiale, per abbattere i costi nel disbrigo di alcune pratiche, anche se sono cadute le ideologie, hanno mantenuto i servizi di Patronato e di Caf a disposizione dei loro iscritti.

Durante la Prima Repubblica i principali partiti politici, La Democrazia Cristiana, il Partito Comunista ed il Partito Socialista, avevano ramificato la loro azione politica anche in periferia della Nazione istituendo delle

Sedi staccate delle rispettive organizzazioni sindacali che li rappresentavano con le Sedi Centrali di Roma. In esse per tenere vivo il contatto con i principali organi di partito e per facilitare le complicazioni

burocratiche, sfruttando la legge 413 varata dal Governo dell’epoca nel 1991, istituirono dei servizi di vario tipo di consulenza a favore dei lavoratori loro iscritti.

Cadute le ideologie, i partiti politici in questione sono spariti mentre hanno continuato a vivere sotto nome di Patronati Sindacali e Caf, con i quali continuano ad offrire dei servizi di assistenza sindacale agli operai

nelle controversie con i datori di lavoro, con la promozione di iniziative socio culturali durante l’arco dell’anno di vario genere, servizi di Patronato Inca a favore di lavoratori e pensionati promuovendo anche iniziative a favore dell’ambiente e dell’immigrazione. Mentre con gli uffici del Caf offrono dei servizi fiscali, la compilazione del Mod.730, Mod Unico, ICI, RED, ISEE, di contenzioso, pratiche riguardanti la successione, la riunione dell’usufrutto, le volture catastali ed altri servizi.

La Cgil si trova in Via Matteotti n.6/d – Le Acli in Piazzale Mons Fadalto con alcuni uffici in Via De Gasperi 1 e la Cisl soitto la galleria vicino alla fontana della piazza Municipio, al secondo piano.

A differenza delle altre due Organizzazioni, quando fu varata la legge che rendeva obbligatorio il possesso della licenza della scuola media ai livelli più bassi del Pubblico impiego, le ACLI negli anni Ottanta

istituirono a Mogliano dei corsi di recupero per adulti delle tre classi delle medie. Grazie a quella scuola parecchi cittadini di Mogliano, per esempio, riuscirono ad occupare dei posti di lavoro alle dipendenze del Comune e di altri Enti Statali.

È stata comunque una fortuna che queste Organizzazioni siano sopravvissuti ai loro Partiti di riferimento e abbiano mantenuto attivi i loro uffici con i servizi che continuano a offrire ai loro iscritti gratuitamente.

