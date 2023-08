Gli Slow Trail della Carinzia

Gli Slow Trails della Carinzia sono facili sentieri da percorrere a piedi, che si snodano vicino ai laghi e sulle montagne. Si tratta di itinerari molto tranquilli, con un dislivello di 300 metri al massimo e lunghi non più di 10 km.

A passo lento, per riscoprire se stessi

In meno di 3 ore si attraversano punti panoramici meravigliosi, altalene che oscillano tra cielo, acqua e terra, amache e panchine a bordo lago, postazioni che offrono la possibilità di soffermarsi, di fare pause contemplative, di lasciare che i pensieri prendano il volo e di fare un viaggio verso se stessi. Lentamente, passo dopo passo, gli Slow Trails invitano a raccontarsi, a condividere, a riflettere, a liberarsi e a recuperari i propri ritmi, ispirati dalla natura e circondati dalla sua bellezza. Ogni Slow Trail ha una sua particolarità e una sua storia; luoghi di energia e tradizione, di flora e di fauna da proteggere, di antiche leggende e misteri, ma anche di arte e cultura. Ecco i principali e più caratteristici.

Dal 2023 gli Slow Trails sono diventati 20, con l’inserimento di altri trails, soprattutto nella Carinzia centrale (Mittlekärnten).

Ecco una gallery dedicata agli Slow Trails.

Slow Trail del lago Flattnitzer See

Slowtrail Flattnitz©FranzGerdl

Il Flattnitz è un valico ricco di storia che collega Carinzia e Stiria attraverso le Alpi della Gurktal.

Slow Trail del lago Turnersee

©SUEDKARNTEN_Turnersee

Circondato da boschi e prati verdi nel mezzo dell’area protetta Natura 2000, il lago Turnersee è uno dei laghi balneabili più caldi d’Europa.

Slow Trail del lago Zwergsee

©Gert_Perauer_Slow Trail Zwergsee Millstätter See

La sua piattaforma panoramica offre un’incredibile vista sul blu intenso del lago Millstätter See con le sue ville in stile Liberty sulle rive.

Slow Trail del lago Pressegger See

Protetto dalle catene montuose delle Alpi Carniche e delle Gailtaler Alpen e in mezzo a una vegetazione straordinaria composta da canneti alti fino a tre metri, ninfee gialle e code di cavallo, è un sentiero dove scoprire rari esemplari di flora e fauna

Slow Trail del monte Kitzelberg

©Gert_Perauer_Slow Trail Kitzelberg Klopeiner See

Dalla piattaforma panoramica si vedono i laghi Kleinsee, Turnersee e Klopeiner, che invitano a fare un tuffo rinfrescante. In estate la temperatura dell’acqua supera regolarmente i 28°C.

Slow Trail Südurfer Millstätter See

©Gert Perauer_Slow Trail Suedurfer_Millstätter See

La sponda sud del lago Millstätter See offre contatti nascosti con il lago, e, con pannelli informativi, racconta storie sulla vita in riva al lago, sull‘architettura delle barche e sulla pesca, mentre le amache invitano a rilassarsi in angoli ombrosi e tranquilli.

Slow Trail della gola Römerschlucht

©Gert Perauer_Slow Trail Römerschlucht

La mistica gola Römerschlucht, il cui torrente scende a valle gorgogliando su pietre coperte di muschio, porta al solitario lago Forstsee e ad uno splendido punto panoramico dove si vede la baia di Velden sul lago Wörthersee.

Slow Trail Bleistätter Moor

©Gert Perauer_Slow Trail Bleistätter Moor

Questo sentiero offre paesaggi affascinanti e incontaminati, accompagnati dalla vista sulle pendici boscose degli Ossiacher Tauern e dell’Alpe Gerlitzen.

Slow Traildel lago Weissensee

©EdwardGROEGER_Weissensee

È un sentiero che corre lungo la riva del lago più incontaminato d’Europa, il lago Weissensee, tra baie tranquille e angoli di relax, accompagnato dallo sfondo delle Gailtaler Alpen con vista sulle magnifiche Dolomiti di Lienz.

Come raggiungere la Carinzia:

In auto da Venezia: 2 ore e mezza di viaggio.

In auto da Bologna: 4 ore di viaggio.

In auto da Milano: 5 ore di viaggio.

In treno da Venezia: 3 ore e 50 min. di viaggio (Villach).

In treno da Bologna: 5 ore e 30 min. di viaggio (Villach).

In treno da Milano: 6 ore e 30 min. di viaggio (Villach).

Informazioni sui singoli Slow Trail sono disponibili sui siti web delle varie zone turistiche e sul sito https://www.kaernten.at/slowtrails/

Per maggiorni informazioni: www.carinzia.at

Foto di copertina ©Gert Perauer_Slow Trail Suedurfer_Millstätter See