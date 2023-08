Atletica: Team Treviso passeggia nella storia

Under 23, storica promozione in Argento. La formazione femminile conquista l’accesso alla finale nazionale di categoria: sarà impegnata il 30 settembre e il 1° ottobre a Mariano Comense. Allievi e allieve entrano nella finale B gruppo Nord-Est di San Biagio di Callalta.

TREVISO – Il Team Treviso passeggia nella storia: la formazione femminile si è qualificata per la finale “A” Argento dei campionati italiani di società su pista dedicati alla categoria under 23. Un risultato senza precedenti per la formazione del presidente Massimo Benetello, unica squadra trevigiana ad aver centrato l’ingresso nella finale.

Le ragazze del Team Treviso gareggeranno così, sabato 30 settembre e domenica 1° ottobre, a Mariano Comense (Co), nella seconda finale per importanza, quella che definirà i piazzamenti delle società dal 13° al 24° posto nella graduatoria nazionale.

Il lasciapassare tricolore è frutto dei risultati ottenuti dalle atlete – under 23 e under 20 – del Team Treviso nel periodo di qualificazione, che andava dal 1° aprile al 16 luglio: mettendo assieme 18 punteggi, con almeno dieci risultati ottenuti da juniores, il Team Treviso ha totalizzato 13.760 punti, prestazione che è valsa, appunto, l’ingresso nella finale Argento.

Hanno concorso al risultato del Team Treviso l’azzurrina Adele Toniutto, che ha portato punti nel giavellotto e nel peso, ma anche la discobola Alessia Pivato e le juniores Eleonora Favaretto (400 e alto) ed Elisa Maria Menegotto (100 e 200). Punti importanti, inoltre, sono arrivati dalla junior Francesca Bergamin (100 ostacoli e 400 ostacoli) e da Lucia De Nadai (triplo).

Ma, al di là dei risultati individuali, la qualificazione del Team Treviso per la finale Argento è frutto della grande prestazione d’assieme delle quattro realtà societarie che compongono il club (Montebelluna, Quinto, Sernaglia e Vedelago). Le ragazze hanno dato la più ampia disponibilità a inseguire un traguardo non facile e alla fine, lottando punto su punto, l’hanno raggiunto.

L’accesso della squadra femminile alla finale ”A” Argento under 23 è la ciliegina sulla torta di una stagione che ha visto il Team Treviso qualificarsi con ben cinque formazioni per una finale dei campionati di società su pista. Sia la squadra allievi sia quella allieve sono infatti entrate nella finale B Nord-Est dei campionati italiani under 18, in programma il 23 e 24 settembre a San Biagio di Callalta.

In precedenza, il Team Treviso aveva anche qualificato entrambe le formazioni assolute per la finale B area Centro-Nord di Vittorio Veneto (prime le donne, decimi gli uomini). Un pokerissimo di portata storica per il Team Treviso.