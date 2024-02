Giuseppe Mazzotti: l’Architetto della rinascita delle Ville Venete

Giuseppe Mazzotti ha avuto un ruolo fondamentale nella salvaguardia delle Ville Venete. Il suo impegno nel tempo ha promosso la conservazione di questo patrimonio architettonico storico.

VENETO. Nel cuore della splendida regione del Veneto, le Ville Venete rappresentano un simbolo intramontabile di grazia e bellezza architettonica.

Dietro al loro splendore attuale si cela una storia di impegno, passione e determinazione, incarnata nella figura di Giuseppe Mazzotti.

Nato a Treviso nel 1907, Mazzotti non solo contribuì in modo significativo alla rinascita delle Ville Venete, ma incise profondamente sulla scena culturale italiana del XX secolo. La sua formazione variegata, che lo portò dall’Istituto tecnico-matematico Riccati all’Accademia di Belle Arti a Venezia, lo rese un individuo poliedrico, capace di apprezzare e valorizzare l’arte in tutte le sue forme.

Fu durante il secondo dopoguerra che Mazzotti si distinse per il suo impegno deciso a preservare il patrimonio delle Ville Venete. Di fronte alla minaccia dell’incuria, del degrado e della speculazione edilizia, Mazzotti intraprese una battaglia concreta per la conservazione di queste dimore storiche.

Una delle tappe cruciali di questo percorso fu la mostra sulle Ville Venete tenutasi nel 1951 a Treviso, promossa dagli enti provinciali per il turismo del Veneto. L’enorme successo di questa esposizione, che attirò l’attenzione di stampa e pubblico nazionale e internazionale, spinse il governo italiano a varare una legge per istituire l’Ente per le Ville Venete, con l’obiettivo di restaurare e valorizzare questi gioielli architettonici.

L’eredità di Mazzotti non si limita solo al recupero delle Ville Venete, ma si estende anche al suo contributo alla cultura italiana. Come critico d’arte e organizzatore di mostre di rilievo nazionale ed internazionale, Mazzotti influenzò il panorama artistico del tempo, collaborando con importanti figure come Arturo Martini e Dino Buzzati.

La sua passione per la montagna, evidente nei suoi scritti e nelle sue opere, rifletteva il suo profondo attaccamento alla natura e alla cultura alpina. Questo amore per la montagna si manifestò anche nel suo impegno per la tutela dell’ambiente alpino, dimostrando così la sua sensibilità verso le questioni ambientali e culturali.

Grazie al lavoro instancabile di Mazzotti e dei suoi collaboratori, nel 1958 fu istituito l’Ente Ville Venete, segnando l’inizio di una nuova era per la salvaguardia di questo straordinario patrimonio. Oggi, le Ville Venete continuano a splendere come gemme preziose nel panorama culturale italiano, testimoniando il potere della visione e dell’impegno nel preservare la nostra storia e la nostra identità.

Premio Letterario “Gambrinus Mazzotti”

Il Premio Letterario Gambrinus Mazzotti, istituito nel 1982 per ricordare la figura e l’opera del grande scrittore, saggista e critico d’arte, si propone di dare risalto alle opere più meritevoli nel campo della letteratura di montagna, esplorazione ed ecologia.

Il Premio, patrocinato e sostenuto dal Comune di San Polo di Piave, dalla Regione Veneto, dalla Provincia di Treviso, dal Touring Club Italiano, dal Club Alpino Italiano e dalla Confartigianato del Veneto, oltre che da numerose associazioni e aziende private, è riservato a opere scritte o tradotte in italiano, pubblicate dal 1° gennaio 2021 al 30 aprile 2023.

Dalla XXVII edizione (2009) in poi, si è definita l’articolazione del Premio in sei Sezioni, distinte in due terne ad alternanza biennale: ogni anno vengono premiate tre opere, una per ogni sezione della terna.

Immagine: Fonte Premio Gambrinus Mazzotti