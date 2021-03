Giuseppe Frascella, Generale di Brigata dell’Aeronautica Militare

Continuiamo con la pubblicazione a puntate del libro scritto dal nostro concittadino, Nuccio Sapuppo. In questa raccolta l’autore ha voluto raccontare – in forma di monografie – luoghi, avvenimenti e personaggi figli di Mogliano che si sono distinti per le opere che hanno compiuto nella loro vita

Il signor Giuseppe Frascella, proveniente da una famiglia medioborghese di Mogliano, conseguito il diploma decise di arruolarsi nell’Aeronautica Militare col proposito di iscriversi all’Accademia per poi seguire la carriera di quell’arma.

Di lui mi piace citare con simpatia un gesto che faceva quasi tutti i giorni, per un periodo di tempo, quando era Allievo Ufficiale dell’Aeronautica Militare di istanza ad Istrana. Durante i voli di esercitazione, complici ovviamente i suoi superiori istruttori, veniva con l’aereo dell’Arma fino a Mogliano e sorvolando sopra casa sua e girando in tondo nella zona di piazza Pio X dove abitavano i suoi genitori, con un drappo ben visibile salutava sua madre, la quale orgogliosa quando l’indomani andava per i negozi a fare la spesa, alle signore sue conoscenti, diceva “Avete visto mio figlio? Era lui il pilota!”

Dopo aver frequentato il Corso Ufficiali superato brillantemente nell’Aeronautica Militare ha percorso tutta la scala dei gradi. Raggiunto il massimo, quello di Generale ha ricoperto diverse volte l’incarico da parte della Nato di Comandante di Basi Nato in Europa. È stata l’unica persona moglianese a raggiungere un grado così alto e prestigioso in seno all’esercito italiano.

Onore e plauso all’illustre concittadino Generale!

Questo giornale è gratuito ma, se vuoi, puoi sostenerlo donando un piccolo contributo di 1 euro al mese, impostando un pagamento periodico a questo link.

Commenta la news

commenti