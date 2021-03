Campionati nazionali di tiro con l’arco: presenti anche gli atleti del trevigiano

Si svolgeranno in quattro date dall’11 al 14 marzo nei padiglioni 5/B e 5/D della Fiera di Rimini i campionati italiani di tiro con l’Arco Indoor. Attesi oltre un migliaio di atleti da tutta Italia. A partecipare al grande appuntamento è anche la provincia di Treviso, rappresentata da cinque società con 22 atleti, di cui 9 portacolori degli Arcieri di Villa Guidini di Zero Branco.

Nella specialità Arco Nudo Ragazzi femminile ci sarà Justine Camelato, prima nel ranking nazionale della sua categoria, che da inizio anno ha collezionato importanti risultati, realizzando in gara 404 punti il 2 gennaio a Zero Branco, 433 il 23 gennaio sempre a Zero Branco, 466 a Conegliano il 13 febbraio e 473 ai regionali di Santa Lucia il 20 febbraio.

Nell’Arco Nudo Allievi maschile al via Devis Florian e Riccardo Fedalto, che si confronteranno prima singolarmente e poi in squadra, insieme a Riccardo Lazzarini.

Nell’Arco Nudo Ragazzi maschile, lo scorso anno vincitrice del titolo italiano a squadre, non mancheranno Riccardo Luzza e Cesare Davide Cecchetto. I due atleti competeranno in gara singola e come squadra, nella quale si unirà anche Barnaba Da Villa, dell’Olimpico Ragazzi maschile.

Infine, nell’Olimpico Allievi maschile sarà ai nastri di partenza la squadra formata da Iker Brugnaro, Devis Florian e Daniele Lazzarini. A guidare la trasferta il presidente e tecnico Fiorino Gobbo.

