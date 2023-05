Giro d’Italia, Jesolo pronta a tingersi di rosa

L’amministrazione ha “arruolato” oltre 140 volontari per il 24 maggio. In piazza Trieste il grande spettacolo della Carovana e il traguardo volante. Pubblicate le ordinanze per regolare traffico e uscite dalle scuole.

JESOLO – Il 24 maggio Jesolo si tinge di rosa con il passaggio del Giro d’Italia. L’amministrazione comunale, insieme ai vertici del Comando di Polizia locale, ha incontrato nelle scorse settimane i volontari che saranno a supporto degli agenti e degli operatori delle altre forze dell’ordine per garantire la buona riuscita dell’evento nonché la massima sicurezza.

Grazie alla disponibilità della Protezione civile, dell’associazione nazionale Finanzieri d’Italia, Bunker Sport, associazione Auser, associazione nazionale Marinai d’Italia di Jesolo, associazione nazionale Carabinieri di Jesolo e Cavallino Treporti, Club Frecce Tricolori, associazione Arma aeronautica, Donna 2000 Forza Rosa, Comitato Sabbiadoro, associazione Jesolo Nuoto, associazione Bersaglieri di Eraclea, Comitato Pineta, Asds Basso Piave saranno coinvolti nelle diverse fasi della gestione del passaggio della carovana rosa oltre 140 volontari.

La loro attività a supporto è già iniziata e, al momento, ha riguardato la diffusione del materiale informativo predisposto dall’amministrazione per comunicare a residenti, ospiti e operatori commerciali il tracciato coperto dai ciclisti con relative modifiche alla viabilità. Per l’occasione sarà attivato il Centro Operativo Comunale (COC), all’interno del quale la Protezione civile garantirà i collegamenti radio con i volontari.

Il percorso

Jesolo rappresenta meta di passaggio della 17esima tappa del Giro d’Italia, con partenza da Pergine Valsugana, arrivo a Caorle, e sarà sede di un prestigioso traguardo volante. Gli atleti entreranno nel territorio comunale da via Piave Vecchio e costeggeranno il centro storico accompagnando il corso del fiume Sile fino a via Roma Destra attraverso la quale raggiungeranno la rotatoria dello stadio Picchi e poi, su viale del Marinaio, piazza Brescia.

I corridori imboccheranno via Aquileia in direzione di piazza Trieste, dove sarà collocato l’arco del traguardo volante e troverà accoglienza la grande carovana del Giro. Il percorso si snoderà, quindi, tra le vie del lido, attraverso piazza Drago, fino a imboccare viale Martin Luther King, poi via Papa Luciani e viale Oriente fino a Cortellazzo. A questo punto gli atleti proseguiranno sull’argine di via Massaua fino al ponte di barche sul Piave, entrando così nel territorio di Eraclea.

L’attraversamento del fiume sacro alla patria avrà, così, un carattere storico di rilievo avvenendo il 24 maggio, data che nel 1915 segnò ufficialmente l’entrata dell’Italia nella Grande Guerra. Una giornata iscritta per sempre nei libri di storia e celebrata anche da “La leggenda del Piave”, brano composto nel 1918 da Ermete Giovanni Gaeta, che per alcuni mesi tra il 1943 e il 1944 ebbe funzione di inno nazionale italiano e che il 24 maggio sarà eseguito dalla fanfara dei bersaglieri “Leopoldo Pellas”.

Viabilità e scuole

Come stabilito dalla Prefettura in sede d’incontro con gli organizzatori della manifestazione e le amministrazioni coinvolte dal passaggio del Giro, è vietata la sosta lungo il percorso a partire dalle ore 24.00 del 23 maggio fino alla riapertura delle strade dopo il passaggio degli atleti, alle 17.00 circa. È vietata la circolazione dalle ore 13.30 del 24 maggio su tutte le strade del percorso, anche in questo caso alle 17.00 circa. In via Bafile, nel tratto compreso tra piazza Brescia e piazza Marconi, dalle ore 13.30 alle ore 17.00 del 24 maggio è consentito il doppio senso di circolazione. Altre modifiche riguarderanno gli orari dell’attività scolastica: l’ordinanza che recepisce le indicazioni della Prefettura, i cui contenuti sono stati illustrati da settimane ai dirigenti scolastici, anticipa la chiusura entro le 12.30.

Il grande spettacolo della Carovana

Jesolo sarà quest’anno tappa della Carovana, l’evento che accompagna il passaggio degli atleti coinvolgendo gli spettatori e facendo vivere loro un’esperienza tutta “in rosa”. La corsa ciclistica sarà infatti anticipata di circa 90 minuti dalla famosa “carovana pubblicitaria” lungo tutto il tracciato ufficiale.

La Carovana è un contenitore di attività di intrattenimento che raggruppa tanti automezzi divertenti e scenografici che attraversano tutta l’Italia anticipando la gara con musica e giochi e che coinvolge con spettacolo il pubblico presente sulla strada in attesa del passaggio dei corridori. Ai cittadini saranno offerti divertimento, colore, animazione, possibilità di interazione e gadget da parte dei ragazzi e delle ragazze dei numerosi sponsor presenti.

Tutti i dettagli sulla Carovana e i video che ne raccontano il passaggio in città sono disponibili al sito giroditalia.it/carovana/ e su Facebook www.facebook.com/lacarovanadelgiro/.

“Un’altra grande giornata di sport per Jesolo – dichiarano il sindaco della Città di Jesolo, Christofer De Zotti, e l’assessore allo sport, Martina Borin -. Siamo in trepidante attesa per il passaggio del Giro d’Italia con la sua Carovana e, pur non essendo Jesolo quest’anno tappa della competizione, siamo certi che ci regalerà emozioni indimenticabili. Il Giro è una manifestazione storica, la più importante del nostro Paese, e un tale evento richiede grande lavoro da parte di molte persone. Tra queste ci sono moltissimi volontari che, per pura passione e amore nei confronti della città, donano il loro tempo e il proprio impegno alla buona riuscita della manifestazione e a garanzia del massimo livello di sicurezza per tutti, atleti e utenti della strada. Il passaggio dei ciclisti, il traguardo volante e la presenza della Carovana renderanno la giornata una grande festa e occasione di enorme visibilità per Jesolo”.