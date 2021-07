Continuiamo con la pubblicazione a puntate del libro scritto dal nostro concittadino, Nuccio Sapuppo. In questa raccolta l’autore ha voluto raccontare – in forma di monografie – luoghi, avvenimenti e personaggi figli di Mogliano che si sono distinti per le opere che hanno compiuto nella loro vita

Giovanni Azzolini (classe 1972)

Sindaco dal 2006 al 2008 e dal 2009 al 2014

La carriera politica di Giovanni Azzolini mi sembra leggermente rocambolesca per come è riuscito a conseguire il ruolo che ha interpretato, in seno all’Amministrazione Comunale di Mogliano Veneto, dimostrando una non comune abilità strategica.

Nel primo mandato ha conquistato la sedia di Sindaco con una lista civica, sfruttando il malcontento di altre liste civiche dalle quali fu sostenuta la sua Giunta, che erano nate nel territorio per protesta nei riguardi dei partiti tradizionali. Con un’abile mescolata di carte, nel secondo mandato si è inventato un’alleanza quantomeno anomala e originalissima. Lui, uomo sicuramente di sinistra, per guadagnare la posizione di comando della gestione dell’Amministrazione Comunale con l’incarico di Sindaco, a capo di una lista civica, fece l’accordo di collaborazione con la lista della Lega Nord. Considerando la data nella quale è avvenuto l’accordo, ha stabilito un vero record da primato, anticipando i tempi!

Nonostante tutto però, Azzolini durante tutta quella legislatura ha saputo barcamenarsi, evitando grossi contrasti con i suoi compagni di viaggio. Nell’ultimo quinquennio, trascorso di recente, è rimasto semplicemente Consigliere Comunale. E nell’ultima tornata elettorale, dopo vent’anni molto intensi di pratica della politica a livello locale, rappresentando una figura di spicco, si è ritirato per ricoprire la carica di Presidente dell’Istituto Costante Gris. Dopo tale esperienza ha ritenuto di chiudere definitivamente la sua brillante carriera politica, intraprendendo quella di imprenditore commerciale.

Oggi gestisce infatti un raffinato Bed & Breakfast allestito ad hoc e molto elegantemente nell’antica residenza di Toti Dal Monte, la villa sita di fronte alla stazione ferroviaria di Mogliano, riservando una parte di spazio alla memoria dell’Artista, che ha adibito a piccolo Museo con strumenti musicali ed oggetti appartenuti alla grande cantante e attrice.

Nel 2008 la gestione di Azzolini era stata interrotta per un anno durante il quale ha governato Mogliano il commissario prefettizio Michele Antonio Campanaro. Nel 2009 infatti ha ripreso a guidare l’Amministrazione Giovanni Azzolini.

