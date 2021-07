40° anniversario dell’omicidio di Giuseppe Taliercio: lunedì a Marghera cerimonia di commemorazione

Lunedì 5 luglio, alle ore 10.30, in via Pasini angolo via Bottenigo, a Marghera, si svolgerà la cerimonia di commemorazione di Giuseppe Taliercio, storico dirigente dello stabilimento petrolchimico della Montedison ucciso dalle Brigate Rosse il 5 luglio 1981. Interverrà l’assessore comunale Renato Boraso. In occasione della commemorazione, l’area Lavori pubblici, mobilità e trasporti del Comune di Venezia ha emanato un’ordinanza per regolamentare la circolazione in via Pasini dalle ore 10 alle ore 11.30 di lunedì 5 luglio. Il provvedimento prevede: La chiusura di via Pasini nel tratto compreso tra via Fratellanza e via Bottenigo e l’istituzione del divieto di sosta con rimozione del veicolo

Il divieto di transito in via Pasini per i veicoli che percorrono via Bottenigo, con obbligo di procedere dritto

Il divieto di accesso all’intersezione con via Fratellanza per i veicoli che percorrono via Pasini e diretti in via Bottenigo, nonché direzione obbligatoria a destra e sinistra Sempre tra le ore 10 e le 11.30 anche il percorso della linea 13 dell’Actv verrà deviato in via Bottenigo/Fratellanza.