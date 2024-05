Papa Francesco inaugura la “Giornata Mondiale dei Bambini”

Il 25 e 26 maggio 2024, Roma ha ospitato la prima “Giornata Mondiale dei Bambini”, un’iniziativa voluta da Papa Francesco per celebrare e proteggere il futuro dei più piccoli.

L’iniziativa, che si è svolta presso lo Stadio Olimpico e in Piazza San Pietro alla presenza del Santo Padre, era rivolta ai bambini e bambine, nella fascia tra i 5 e i 12 anni, ed è stata un’occasione di festa e comunione interreligiosa.

Questo evento ha rappresentato un momento di gioia e speranza, celebrando l’innocenza e la purezza dei più piccoli. I bambini, provenienti da diverse parti del mondo, hanno partecipato a una serie di attività ludiche ed educative, concepite per promuovere la pace, l’inclusione e la comprensione tra culture diverse. Papa Francesco, nel suo discorso, ha sottolineato l’importanza di proteggere e valorizzare i bambini, ricordando che sono il futuro dell’umanità e meritano un mondo migliore.

“Siamo continuamente meravigliati dal commovente incanto dei bambini e delle bambine,” ha affermato il Papa, “ma anche feriti dalla sofferenza dei piccoli che, in molte parti del mondo, vivono l’inutile strage della guerra, della fame e della sete, il persistente affaticamento causato dalla recente pandemia, il dolore delle incomprensioni e l’amputazione del futuro.“

