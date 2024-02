In occasione della Giornata del risparmio energetico Il Ministero della Cultura partecipa alla ventesima edizione di M’illumino di meno 2024.

ITALIA- Il Ministero della Cultura si unisce alla celebrazione della ventesima edizione di “M’illumino di meno 2024 – Giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili”, una iniziativa promossa da Rai Radio2 con Rai per la Sostenibilità – ESG. Questa campagna, che si tiene annualmente, mira a diffondere la cultura della sostenibilità ambientale e del risparmio delle risorse.

Un’iniziativa nata dalla consapevolezza

L’origine di questa giornata risale al 2005, quando la trasmissione radiofonica “Caterpillar” ebbe l’idea di coinvolgere i propri ascoltatori nell’atto simbolico di spegnere tutte le luci non indispensabili, come segno di sensibilità nei confronti dell’ambiente. Da allora, questa iniziativa è cresciuta e si è consolidata, culminando con l’istituzione della Giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili, sancita dalla legge 27 aprile 2022, n. 34. Questa giornata, che si celebra il 16 febbraio di ogni anno, ha lo scopo di promuovere la cultura del risparmio energetico e delle risorse, incoraggiando la riduzione degli sprechi e la diffusione di stili di vita sostenibili.

In coerenza con gli obiettivi della campagna, il Ministero della Cultura ha programmato per oggi 16 febbraio 2024, dalle ore 19.30 alle ore 21.00, lo spegnimento delle luci degli uffici, degli ambienti comuni e di tutte le fonti energetiche presso la sede centrale del Ministero, situata in via del Collegio Romano 27, a Roma. Questo gesto simbolico rappresenta un impegno concreto nei confronti dell’ambiente e della promozione di uno stile di vita sostenibile.

Invito alla partecipazione attiva

L’adesione del Ministero della Cultura a “M’illumino di meno 2024” testimonia il suo impegno verso la tutela dell’ambiente e la promozione di comportamenti responsabili. Incoraggiamo tutti i cittadini a partecipare attivamente a questa iniziativa, adottando piccoli gesti quotidiani che possano contribuire a preservare il nostro pianeta per le generazioni future.