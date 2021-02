Gianni Ceolin, presidente emerito del Quartiere Ovest

Continuiamo con la pubblicazione a puntate del libro scritto dal nostro concittadino, Nuccio Sapuppo. In questa raccolta l’autore ha voluto raccontare – in forma di monografie – luoghi, avvenimenti e personaggi figli di Mogliano che si sono distinti per le opere che hanno compiuto nella loro vita

Il signor Gianni Ceolin è stato un convinto militante socialista per tutta la vita, buona parte della quale in qualità di Presidente di Quartiere, che ha speso per l’assetto urbanistico e sociale del Quartiere Ovest-Ghetto adoperandosi in maniera determinante per la costruzione dei sottopassi di via Roma e via Gioberti, allo scopo di ricongiungere il suo quartiere al Centro di Mogliano, la cui realizzazione finalmente è avvenuta nel 1990.

Il suo nome è legato al Centro ricreativo dell’Ovest da lui fondato, inaugurato ed organizzato. Nella sua lungimiranza l’emerito ed esimio Presidente del Quartiere Ovest – Ghetto, Gianni Ceolin aveva previsto e realizzato nell’area che gli fu assegnata dal Comune come sede ufficiale del quartiere, col consenso del parroco dell’epoca della Chiesa del Sacro Cuore di Via Torino, in fianco proprio alla Chiesa nel terreno della Parrocchia e nei locali appartenenti alla Canonica, un’area da adibire a Centro ricreativo per gli abitanti del Quartiere. È uno spazio comodo, accogliente e confortevole per chiunque voglia trascorrere qualche ora in compagnia di altri concittadini in totale serenità ed allegria. Vi si gioca a carte, a dama, scacchi, ma soprattutto si socializza, si confabula e si dibattono i problemi quotidiani delle famiglie e vi si scambiano le esperienze delle persone che vi sostano. A Mogliano – credo – sia l’unico spazio a disposizione dei cittadini di un quartiere usato a questo nobile scopo. Sarebbe auspicabile che ogni sede di Quartiere ne avesse uno uguale.

Un’altra iniziativa realizzata sempre nel quartiere Ovest dove lui ha vissuto che non può assolutamente essere dimenticata è la Società Bocciofila della quale gode oggi il quartiere. Anche questa fu realizzata ed inaugurata personalmente da Gianni Ceolin dopo averla dotata di terreno di gioco e di tutte le attrezzature necessarie perché quel gioco potesse essere praticato. Oggi vi si svolgono diversi campionati lungo l’arco dell’anno, divisi per categorie che mantengono in attività tutta la struttura.

Ormai è diventata di portata storica e insostituibile. Inizialmente fu creata ad uso esclusivo per i frequentatori del Centro Ricreativo che esisteva in fianco alla Chiesa del Sacro Cuore in Via Torino, ma col tempo, il giro dei giocatori di bocce è sempre cresciuto fino ad accogliere attualmente decine e decine di praticanti quel meraviglioso sport che viene praticato principalmente da persone anziane perché non richiede sforzi particolari e non affatica il fisico cagionevole di persone di una certa età non più giovani e baldi.

Ogni anno viene disputato un campionato all’altezza della fama del Centro, intestato alla memoria del benemerito e longevo Presidente del Quartiere, scomparso recentemente Gianni Ceolin, con l’assegnazione di medaglie e coppe per tutti i partecipanti in base al livello sportivo ed agonistico raggiunto da ogni giocatore partecipante alla gara.

Il Centro creato Da Gianni Ceolin dispone anche di un campo munito di attrezzature adeguate per il basket e la pallavolo.

