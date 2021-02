Urbs picta: il museo è aperto. Visite guidate alla “Treviso città dipinta”

Domenica 21 e sabato 27 febbraio alle ore 11 e alle 15, sabato 6, domenica 7, sabato 13 e domenica 14 marzo alle ore 11 e alle 15, la Fondazione Benetton Studi Ricerche offre l’opportunità di una serie di visite non virtuali negli spazi della città dipinta.

Si tratta di un breve itinerario urbano pensato per valorizzare un patrimonio storico-artistico teoricamente visibile a tutti, ma forse ancora poco osservato, conosciuto e apprezzato. Attraverso un percorso guidato, i visitatori verranno accompagnati nel cuore del centro storico della città alla scoperta di alcuni dei più significativi affreschi della Treviso urbs picta.

Un’attenzione particolare sarà riservata alle vicende costruttive degli edifici storici che ospitano le opere pittoriche e al contesto urbanistico e topografico in cui questi sorgono.

Al contempo saranno proposte brevi digressioni sui principali interpreti della lunga stagione pittorica che ha reso la città di Treviso una sorta di museo a cielo aperto, tra i quali si possono annoverare, ad esempio, il Tiziano, Ludovico Fiumicelli e il Pozzoserrato.

Durante questa immersione nella Treviso di epoca medievale e moderna saranno condivisi con i partecipanti alcuni materiali multimediali relativi a cartografie e iconografie storiche, nonché i riferimenti alla banca dati realizzata dalla Fondazione Benetton Studi Ricerche in seno al progetto di ricerca dedicato alla città dipinta (trevisourbspicta.fbsr.it), e altri supporti efficaci per ripercorrere l’evoluzione diacronica della città e possibili spunti per ulteriori approfondimenti.

Le visite sono curate da Marco Vianello, archeologo e guida turistica abilitata, con la collaborazione di Rossella Riscica e Chiara Voltarel, curatrici del volume Treviso urbs picta (Fondazione Benetton Studi Ricerche-Antiga) e della banca dati connessa.

Le visite, della durata di circa 90’, si svolgeranno nel rispetto delle norme connesse alla sicurezza sanitaria; il costo è di 6 euro a persona; gratuite per i minori di sei anni. Prenotazioni obbligatorie: T 335 8413555, [email protected]

Si avvisa che, nelle giornate di giovedì e venerdì, è possibile prenotare specifiche visite guidate anche alla chiesa di San Teonisto, a Ca’ Scarpa (con la mostra Cappadocia. Nel grembo della roccia) e alle Gallerie delle Prigioni.

Per visite a due o a tutte le sedi, il costo è di 5 euro a persona per luogo; gratuite per i minori di sei anni.

Treviso urbs picta

Sono oltre seicento gli edifici dipinti censiti e catalogati nell’ambito della ricerca che la Fondazione Benetton Studi Ricerche ha dedicato alla Treviso urbs picta, i cui risultati sono stati pubblicati nel volume collettivo Treviso urbs picta. Facciate affrescate della città dal XIII al XXI secolo: conoscenza e futuro di un bene comune, a cura di Rossella Riscica e Chiara Voltarel, pubblicato nel 2017 in italiano e nel 2018 in inglese dalla Fondazione Benetton in coedizione con Antiga. I contenuti della ricerca sono stati raccolti e organizzati anche nella banca dati online trevisourbspicta.fbsr.it, che conserva e rende disponibili a tutti in modo libero la mappatura attuale e storica degli edifici caratterizzati dalle facciate affrescate, le informazioni raccolte attraverso ricerche bibliografiche e archivistiche, sopraluoghi sul campo, e una dettagliata campagna fotografica realizzata da Arcangelo Piai e Corrado Piccoli.

Dalla fine del 2019, grazie alla collaborazione fra il Rotary Club Treviso e la Fondazione Benetton Studi Ricerche, la città dipinta si racconta anche nell’applicazione izi.TRAVEL, la principale piattaforma narrativa multimediale dedicata alla cultura e ai racconti di viaggio, dove le audioguide alla Treviso urbs picta propongono altri itinerari lungo le vie e le piazze del centro storico, alla scoperta, ad esempio, delle “finte tappezzerie”, degli affreschi medievali o di quelli rinascimentali.

Questo giornale è gratuito ma, se vuoi, puoi sostenerlo donando un piccolo contributo di 1 euro al mese, impostando un pagamento periodico a questo link.

Commenta la news

commenti