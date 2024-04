Generazionifuture: giovani talenti musicali

Al via la nuova stagione di #Generazionifuture in collaborazione con il Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia

TREVISO – Al via la seconda stagione di #Generazionifuture, progetto culturale di Fondazione Cassamarca volto alla presentazione e valorizzazione dei migliori giovani talenti musicali del nostro territorio.

Ogni anno un gruppo di eccellenze dei diversi Conservatori del Veneto è invitato a esibirsi nella suggestiva cornice della Chiesa di Santa Croce a Treviso. Ai giovani musicisti viene così data l’occasione di tenere un intero concerto e al pubblico la possibilità di apprezzare il lavoro di formazione artistica svolto dalle nostre Istituzioni di Alta Formazione.

Dopo il coinvolgimento del Conservatorio Cesare Pollini di Padova, protagonista della prima edizione 2023, quest’anno sarà la volta dei giovani talenti del Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia. I primi tre concerti si terranno il 3 e 10 maggio e il 7 giugno.

Il pubblico potrà ascoltare musiche di importanti compositori nella suggestiva chiesa-auditorium che sorge nel cuore del centro storico di Treviso. I giovanissimi musicisti potranno esprimere le proprie qualità in una sala che, per forma e proporzioni, offre un’acustica ideale per ogni tipo di repertorio.

La sequenza dei concerti primaverili sarà seguita, in autunno da altri tre eventi in cui protagonisti saranno sempre i giovani. Si delinea, quindi, un vero e proprio ciclo di concerti, che non solo metteranno in luce il talento di questi studenti, ma apriranno al pubblico di appassionati e alla cittadinanza un ambiente ricco di suggestioni artistiche, che renderà più intensa e completa l’esperienza musicale.

L’ingresso ai concerti è gratuito.

Programma