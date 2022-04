Frittura di primavera

La borragine è una pianta ricca di antiossidanti e anti infiammatoria, utile per alleviare asma e eczemi cutanei. Della borragine sono commestibili sia le foglie che i fiori, che fioriscono ad aprile. (Se vuoi puoi approfondire la conoscenza della borragine).

Oggi vediamo come friggere facilmente e in maniera leggera queste foglie, dall’aspetto molto corposo e legnose, ma che una volta lavate e infarinate, sprigionano un profumo di primavera e di erba che l’odore di fritto passa in secondo piano.

Ingredienti

15 foglie di borragine, circa

2 cucchiai di farina 00 o farina di riso

acqua e sale q.b.

olio di semi di girasole per friggere

Preparazione

Mettete in ammollo le foglie in acqua e bicarbonato per pulirle bene e lasciate sedimentare bene i rimasugli nell’acqua.

Dopo 20 minuti sciacquate bene le foglie una a una e asciugatele centrifugandole nell’insalatiera.

A parte prendete una ciotola e mettete i 2 cucchiai di farina, un pizzico di sale e iniziate a mescolare facendo scendere l’acqua a filo. Mescolate bene finché la farina non avrà grumi e quando la consistenza sarà morbida e annacquata il giusto non aggiungete più acqua. Come fate a vedere se la consistenza è giusta? Tirando su con la forchetta la pastella scenderanno le gocce ma ne rimarrà un po’ addensata anche alla forchetta. Ecco, quella per me è la consistenza giusta.

Fatto questo prendete una padella, aggiungete l’olio di semi, 1cm di altezza, e accendetelo a fuoco vivo.

Immergete le foglie bene nella pastella sia davanti che dietro e lasciate scolare la pastella in eccesso.

Non appena l’olio avrà raggiunto la temperatura, adagiate le foglie sull’olio e lasciatele friggere 2 minuti per lato, lasciando che la pastella si indurisca e sia bella croccante.

Appena scolate aggiungete un pizzico di sale.

Potete servirle calde o fredde, come antipasto o come decorazione del piatto, magari con qualche fiore di tarassaco per fare ancora più profumo di primavera.

Bon Appétit

Alessandra Collodel