Gran sasso, la filiera della lana ” Wool-Fair”

Si svolgerà lunedì 04 aprile alle 11.00, sia online sia in presenza, presso la sede dell’Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga in via del Convento ad Assergi (AQ), il Convegno finale del Progetto “Wool-Fair”.

L’iniziativa è finanziata dal Ministero della Salute, e ha visto la partecipazione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche “Togo Rosati” capofila del progetto e, in qualità di partners, del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, dell’Università degli Studi di Perugia – Dipartimenti di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali e di Scienze Veterinarie.Il progetto Wool-Fair ha coinvolto più di cento aziende ovine dell’area protetta e del territorio limitrofo, oltre a ENEA, Associazione Pecunia per la Valorizzazione della Lana nel Parco e Consorzio “Biella The Wool Company”.

Scopo del Progetto e tema del Convegno, è porre l’attenzione sulla relazione tra benessere animale e qualità della materia prima lana.

“Il Progetto Wool-Fair – spiega il Presidente dell’Ente Parco, Avv. Tommaso Navarra –prendendo in considerazione il rispetto dell’ambiente, dell’etologia degli animali, delle buone pratiche zootecniche ai fini della valorizzazione anche economica delle produzioni, dimostra che questi elementi sono strettamente interconnessi: matrici ambientali, tutela del territorio ed economia sono complementari tra loro.”

Gli interventi dei relatori del Convegno verteranno sui principali risultati ottenuti dal progetto Wool-Fair nell’ambito della nutrizione, delle caratteristiche della lana, delle linee Guida di Tosatura, con spunti di riflessione su possibili margini di miglioramento della qualità di questa preziosa fibra naturale e sulle potenzialità di sviluppo economico.

Per partecipare al convegno occorre registrarsi al seguente link https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZwud-isrjktHd3TmQCz-ujR3fUg67aUUWIO entro il 03.04.2022.