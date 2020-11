FridaysForFuture ed Extinction Rebellion Mogliano questo sabato pianteranno degli alberi in un’azienda agricola della città.

🌱 In collaborazione con A.P.I.O. (Associazione Prevenzione e Informazione Oncologica – Progetto “CambiaMenti”) e il SALVIAMO IL PAESAGGIO, DIFENDIAMO I TERRITORI verrà piantumato un boschetto di una ventina di piante autoctone, sabato 22/11 all’interno della La Zucca Vuota, il Bosc0 (Bosco Zero) un boschetto di una ventina di piante autoctone.

⚡ Gli obiettivi sono quelli di lanciare un grido d’allarme sulle condizioni ambientali e climatiche del pianeta, aumentare la biodiversità in azienda e fornire alloggio e cibo ad api, farfalle, uccellini.., contribuire (a livello dimostrativo) a ridurre l’anidride carbonica ed essere d’esempio e proposta per altre aziende agricole e privati sensibili alla questione, inoltre fornire ombra al contadino accaldato in estate!

🦠 Sfortunatamente l’evento non sarà pubblico per via del contagio ma parteciperanno esclusivamente i volontari necessari.

🌳 L’elenco delle piante è il seguente: acero campestre, buddleia, evonimo, biancospino, prugnolo, sanguinella, nocciolo, viburno, carpino, salice viminale e quercia Farnia.

Questo giornale è gratuito ma, se vuoi, puoi sostenerlo donando un piccolo contributo di 1 euro al mese, impostando un pagamento periodico a questo link.

Commenta la news

commenti