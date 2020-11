Il miglior attacco è la difesa

Come la pandemia è iniziata, una parola ha rimbombato come un eco ovunque: vaccino, vaccino, vaccino. Riempie così tanto la discussione sul Coronavirus che sembra essere l’unica alternativa possibile per non ammalarsi. E se non fosse così?

Per quante risorse vengano spese in questo vaccino, è quasi curiosa la mancanza di attenzione alla possibilità che, in attesa della soluzione di vaccinarsi (se mai si producesse un vaccino sicuro ed efficace), si possa prendere l’occasione per mettersi in forma. Per essere un suggerimento basilare, suona rivoluzionario.

Se seguissimo uno stile di vita più sano, le possibilità di ammalarsi e quindi contagiare gli altri diminuirebbero. Se cambiare dieta, fare più esercizio, dire addio alle cattive abitudini, meditare, mantenersi idratati e dormire meglio richiedono molto più sforzo che un’iniezione, portano comunque più benefici.

Se seguire questo invito è troppo esigente, si può partire da un piccolo passo per rinforzare il sistema immunitario, come la combinazione di esercizi di respirazione e docce fredde che il guru olandese Wim Hof raccomanda. Se ci si trova dubbiosi riguardo a questa disciplina, sarebbe meglio approfondire come lui e altri dodici volontari siano riusciti a combattere il pericoloso batterio Escherichia coli con questo metodo, durante un esperimento scientifico condotto nel centro medico dell’Università Radboud nei Paesi Bassi.

Invece di cercare un rimedio al di fuori di se stessi, si potrebbe partire da se stessi; sempre meglio che aspettare con le mani in mano.

