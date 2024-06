Che notte quella notte, siamo allo Studio 54 di New York ed è capodanno, due ragazzi di nome Bernard Edward e Nile Rodgers bussano alla porta della celeberrima dance floor, è il 1977

Il gancio era rappresentato da Grace Jones, talento e voce da vendere che proprio quella notte avrebbe dovuto esibirsi allo Studio e aveva invitato i due amici per il suo concerto.

Il tutto all’apparenza easy ma così non fu, Bernard e Nile vennero rimbalzati sistematicamente all’ingresso, i due, non ancora conosciuti avendo solo un album alle spalle e il resto da divenire non furono creduti.

Out quindi, non restava che intraprendere la via del ritorno, con rabbia ma anche voglia di riscatto e quella famosa notte tra Dom Perignon e creatività nacque Freak out, gli Chic erano rimasti fuori e si sarebbero vendicati a suon di musica.

Fuck off, recitava il titolo iniziale, che venne ritenuto blasfemo e si arrivò allo splendido Freak out che verrà adornato da un reef di chitarra e dal “c’est chic” che rese tutto magico.

Poi fu la storia a decretare il favoloso successo della band, gli Chic. Con quel disco nato da un diniego, da un rifiuto che si trasformò in oro.

Lost iin Band di Mauro Lama