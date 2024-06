Il Ministro Nordio con Bortolato

In Piazza caduti, ieri sera si è conclusa la campagna elettorale di Fratelli d’Italia a sostegno del candidato sindaco Davide Bortolato

Mogliano – Special Guest sul palco giovedì sera, 6 giugno, Carlo Nordio, Ministro della Giustizia del Governo Meloni, dal 22 ottobre 2022. Definito anche il Ministro più rock di questa legislatura, Nordio a Mogliano è di casa. Per tutti gli anni del suo impegno lavorativo come Magistrato, ha percorso quotidianamente il tragitto da casa sua, a Treviso, per raggiungere Venezia, passando per Mogliano.

In Piazza caduti, ieri sera, si è conclusa la campagna elettorale di Fratelli d’Italia a sostegno del candidato sindaco Davide Bortolato.

Il candidato sindaco Bortolato

“In questi 5 anni non ci siamo fatti mancare niente a cominciare dalla pandemia” ha esordito il Sindaco Davide Bortolato ricordando gli anni difficilissimi che hanno accompagnato il suo mandato di primo cittadino.

“Nonostante questo periodo così difficile, abbiamo lavorato per far tornare Mogliano ad essere viva ed attrattiva anche per i non residenti, con eventi che portano in città un gran numero di persone. La nostra priorità è che continui ad esserlo sempre. Abbiamo reso la Città più sicura con un piano di “telecamerizzazione” che sarà ampliato” ha continuato Bortolato che si ricandida a questo incarico sostenuto da Fratelli d’Italia e altre 6 liste tra partiti politici di centro destra e liste civiche.

“Completeremo il Grande Piano di Telecamerizzazione della Città, oggi già attivo sull’80% del territorio comunale. Entro il 2026, Mogliano avrà una moderna Cittadella della Sicurezza, con la nuova sede della Polizia Locale Intercomunale e della Protezione Civile che garantiranno ai nostri operatori gli spazi adeguati per svolgere al meglio il loro lavoro”,

“Abbiamo riqualificato e ampliato i bellissimi parchi della nostra Città” ha proseguito Bortolato che ha poi fatto un rapido excursus sul programma realizzato.

Sul palco c’erano anche il Senatore FdI Luca De Carlo, il presidente provinciale FdI Claudio Borgia, il responsabile del circolo FdI moglianese Danilo Benvenuti, che hanno portato la loro testimonianza e rinnovato l’invito a votare per Bortolato alle elezioni di domani e domenica.

Presente alla serata la candidata alle elezioni europee Silvia Bolla che si presenta nelle fila di FdI per la sezione Italia Nord Orientale che comprende Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Emilia Romagna. E naturalmente c’era il Ministro Carlo Nordio.

Il Ministro Carlo Nordio

Carlo Nordio è nato a Treviso nel 1947, sotto il segno dell’Acquario. Ha conseguito la Maturità classica nel 1965. Si è laureato in Giurisprudenza presso l’università di Padova a pieni voti nel 1970. Dal 1973 è procuratore legale.

È entrato in Magistratura nel 1977 e ha esercitato sempre a Venezia. Il 22 ottobre del 2022 ha giurato come 43mo Ministro della Giustizia della Repubblica Italiana.

Nordio ha elogiato il piano di telecamerizzazione messo in atto dall’amministrazione Bortolato dicendo inoltre che bisogna fare molto anche per la prevenzione e la presenza sul territorio di un numero adeguato di Forze dell’ordine.

E a proposito di Giustizia in Italia: “Bisogna rafforzare la presunzione d’innocenza, togliere inutili intercettazioni rafforzandole dove invece è necessario, muoversi sulla prevenzione e assicurare la certezza della pena” ha detto il Ministro Nordio.

“Rivedere le norme sulla presunzione di innocenza, conciliando le esigenze di riservatezza delle indagini e di tutela delle persone con il diritto dei cittadini ad essere informati è un passaggio essenziale e urgente”.

Il Ministro Nordio, certo della vittoria di Bortolato, si è detto pronto a ritornare a Mogliano, per brindare.