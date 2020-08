È stata inaugurata ieri pomeriggio a Palazzetto Tito, sede della Fondazione Bevilacqua La Masa, “In fabula”, mostra personale dell’artista Alessandra Beltrame.

“In fabula – spiega in una nota l’artista nata in Svizzera da una famiglia italiana e residente a San Gallo – è un lavoro in divenire: è la composizione di un inedito linguaggio figurato, formato da vocaboli di disparata provenienza cui vengono negate le singole identità per poi inserirli, omologati, in un personale alfabeto visivo. Ciascun soggetto scelto viene ricoperto con una pelle dorata cucita addosso da me manualmente. Ognuno di essi è riconoscibile in quanto tale ma, nell’omologazione dorata, l’identità reale si apre ad una nuova identità fantastica, creando quello spaesamento entro il quale si formula un nuovo linguaggio”.

L’esposizione, a cura di Eraldo Mauro e Stefano Cecchetto, sarà visitabile ad ingresso libero fino al 30 settembre, dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle 17, in osservanza delle norme di prevenzione e contenimento della pandemia di Covid-19.

Per maggiori informazioni: 0415207797, [email protected]