Festival del Viaggiatore: ogni vita è un viaggio

Giunto alla IX edizione, il Festival del Viaggiatore, ideato e organizzato dall’Associazione InArtEventi – cultura in movimento, animerà dal 3 al 24 settembre borghi e luoghi tra i più belli e suggestivi del Veneto. Un format originale e alternativo, che ha al centro il viaggio come metafora della vita.

VENETO – Un festival di storie, percorsi, esperienze e incontri che è partito dal Lido di Venezia il 3 settembre per arrivare a Possagno il 15, a Bassano del Grappa il 16, a Maser il 22 per concludersi nel Borgo Antico di Asolo il 23 e 24 e a Riese Pio X il 24 settembre.

La manifestazione è un evento turistico culturale che promuove il territorio attraverso l’arte e la cultura e permette una fruizione innovativa dei luoghi, contestualizzando l’elemento culturale al loro interno. Grazie a questa rassegna è possibile scoprire ville, giardini, barchesse e palazzi appartenuti ad artisti e personaggi del passato. Il viaggio è inteso come metafora della vita ed è per questo che i luoghi e gli itinerari proposti non sono fini a sé stessi ma contenitori e coprotagonisti di un’esperienza o di una storia.

Il tema di questa edizione sarà “L’Arca” con un sottotitolo che invita alla sfida: “Cosa portarsi a bordo e cosa gettare a mare nel nostro viaggio verso il futuro”. Il tema sarà trattato utilizzando il caleidoscopio tipico del festival, la pluralità di voci, la contaminazione tra arte, viaggio, saperi e racconto, in luoghi unici per bellezza e significato storico, molti dei quali non aperti solitamente al pubblico. Alcuni sono addirittura eccezionali: Villa palladiana di Maser, patrimonio UNESCO, la casa di Eleonora Duse, la Gypsotheca di Antonio Canova, il teatro romano di Villa Freya Stark, Villa Browning dentro le mura del castello

“Abbiamo scelto questo tema perché siamo in un tempo di grandissimi cambiamenti e il nostro viaggio è pieno di nuove sfide – afferma Emanuela Cananzi, direttrice del Festival del Viaggiatore –. Ha grandi potenzialità, il nostro percorso verso il futuro, ma è al contempo complesso, ambiguo, accidentato, pieno di cose e informazioni contraddittorie, che appesantiscono”.

In questo contesto, l’Arca è una grande metafora: “È un archetipo e come tale ha una potente forza evocativa – continua la direttrice –. Ognuno di noi sa da tempo immemore che chi e cosa entra nell’arca è ciò che davvero serve al viaggio della vita”. L’Arca è nello stesso tempo un monito e un’opportunità. “Il monito a cercare l’essenziale, a trovare il limite prima che il limite travolga noi. L’opportunità è invece quella di liberarsi del superfluo per ritrovare una nuova libertà, un nuovo senso”.

Tra gli ospiti ci saranno: Isabella Andrighetti, Marino Bartoletti, Gabriella Belloni, Valerio Bottin, Emanuela Canepa, Alvise Casellati, Maria Grazia Cucinotta, Andrea degl’Innocenti, Federico Illesi, Tiziano Fratus, Andrea Lanfri, Daniela Lucangeli, Alessandro Marzo Magno, Daniele Mencarelli, Laura Nota, Adriano Pessina, Alessandro Vanoli, Susy Zappa.

Il cuore letterario del festival del Viaggiatore èil Premio Segafredo Zanetti – Città di Asolo UN LIBRO UN FILM. Primo premio dedicato alla narrativa per il cinema, è ormai riconosciuto dal pubblico e dagli addetti ai lavori come ponte privilegiato tra letteratura, cinema e TV. Giunto alla 9° edizione. Si inizierà al Lido di Venezia il 3 settembre proprio con l’annuncio della cinquina del Premio Segafredo Zanetti, UN LIBRO UN FILM in occasione della 80° Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica.

Il Festival avrà diversi viaggi tematici come: il nuovo significato del lavoro, il modo in cui l’intelligenza artificiale sta trasformando la vita e l’umano, il bene e il male della memoria. Tra gli ospiti Daniela Lucangeli, psicologa dell’apprendimento e Adriano Pessina, filosofo morale ed esperto di IA e Alain Elkann, giornalista e scrittore.

Viaggeremo nella natura in compagnia di Tiziano Fratus, scrittore e nomade editoriale, faremo un percorso anche nella letteratura per il cinema con Daniele Mencarelli e, sul versante della musica classica, con il maestro Alvise Casellati, direttore d’orchestra.

Ci saranno anche viaggiatori speciali con racconti di viaggio davvero fuori dal limite eppure vicinissimi a noi, come l’atleta paralimpico e alpinista Andrea Lanfri che ha scalato 4 delle 7 vette più alte del mondo senza gambe. E poi uno speciale sui cammini con Isabella Andrighetti, esperta di cammini e percorsi del Touring Club Italiano, insieme con Marco Giovenco, giornalista, vice direttore della rivista “Mete d’Italia e del Mondo”.

Merita una menzione a parte il percorso che faremo nel cuore artigiano dell’Italia con la mostra dal titolo “Valore Artigiano”, tra tradizione e innovazione, ideata e allestita in collaborazione con Confartigianato Imprese Asolo e Montebelluna, con gli artigiani di eccellenza del territorio.

Altro viaggio davvero fuori dal comune è quello nella storia del Gin Tonic, il cocktail oggi ritornato prepotentemente di moda, in compagnia di Federico Illesi, gin lover, barman e sommelier e Valerio Bottin, architetto e designer, creatore di una serie limitata di bicchieri da Gin Tonic in vetro di Murano, realizzati da grandi maestri vetrai. Seguirà degustazione.

Tra le novità il contest “La guida del cuore”, un riconoscimento che da quest’anno verrà dato a una guida turistica speciale, capace di incrociare la propria vita con la passione per il suo lavoro. È un premio pensato per chi sa essere una “guida esistenziale” in luoghi dell’anima, dove il bello che viene proposto è insieme un piacere per gli occhi e per il cuore.

Ci sarà anche un viaggio in una terra bellissima e misteriosa, che sarà svelato poco a poco attraverso i nostri social.

Quest’anno, assieme alla Ubik di Asolo, libreria del Festival del Viaggiatore, ci saranno anche una serie di presentazioni di libri e un babysitting letterario, il Nido dei Viaggiatori, dedicato ai più piccoli, con letture ad alta voce, per consentire ai genitori di godersi il Festival. Come il nuovo format “Libri a bordo” che ospiterà – domenica 24 settembre – le presentazioni dei romanzi “Resta con me, sorella” di Emanuela Canepa (Einaudi), “Estate. Promessa e nostalgia” di Alessandro Vanoli (il Mulino), “C’è una ragazza che come me” di Gabriella Belloni (Compagnia Nuove Indye) e “L’alba dei libri. Quando Venezia ha fatto leggere il mondo” di Alessandro Marzo Magno (Garzanti).

Tutti in viaggio, ancora una volta, per scoprire insieme che cosa è bello e utile portare nell’Arca, per il nostro futuro e per quello delle generazioni che verranno.

Dal 23 al 24 settembre presso la Loggia della cattedrale troverete la LIBRERIA DEL FESTIVAL (a cura della libreria Ubik di Asolo).