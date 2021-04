Continuiamo con la pubblicazione a puntate del libro scritto dal nostro concittadino, Nuccio Sapuppo. In questa raccolta l’autore ha voluto raccontare – in forma di monografie – luoghi, avvenimenti e personaggi figli di Mogliano che si sono distinti per le opere che hanno compiuto nella loro vita

Felice Casson Magistrato e Senatore

(nato a Chioggia, 1953 – residente a Mogliano Veneto)

Il dottor Felice Casson è un ex Magistrato, saggista politico ed accademico italiano. Ex Consigliere Comunale della Amministrazione del Comune di Venezia e dal 2006 Senatore della Repubblica. È stato prima Giudice Istruttore, poi Giudice per le indagini preliminari ed infine Pubblico Ministero. Oggi ricopre il grado di Magistrato della Corte Suprema di Cassazione di Venezia con funzioni direttive superiori. Da dopo il matrimonio ha scelto come residenza per se e per la sua nuova famiglia la nostra cittadina di Mogliano Veneto in una bellissima zona verdeggiante sul Terraglio.

Nato a Chioggia, dopo la laurea in Giurisprudenza è entrato in Magistratura operando sempre nel Tribunale di Venezia dove ha svolto per intero la sua vita lavorativa fatta eccezione degli anni in cui è stato Membro del Parlamento Italiano con la nomina di Senatore.

Ha condotto molte inchieste, sul terrorismo, sulla lotta alla corruzione, la sicurezza ambientale, sulla tutela dei lavoratori dagli agenti cancerogeni, sulla deviazione dei servizi segreti, l’eversione di estrema destra, il traffico internazionale di materiale bellico, sull’organizzazione Gladio, Tangentopoli in Veneto, l’incendio del Teatro La Fenice di Venezia, i morti causati dalla lavorazione del cloruro di vinile e del cloruro di polvinite e dell’amianto a Porto Marghera, ha condotto le indagini sull’inquinamento ambientale e sulle patologie da uranio impoverito e da elettrosmog.

È stato candidato Sindaco di Venezia nelle liste del PD per due volte, dal 2006 Senatore della Repubblica con l’incarico di Vice Presidente della Commissione Giustizia

Nel 2015 a causa di discordanza di opinioni all’interno del partito, non rinnovò più la tessera e si autoescluse di farne parte.

Come accademico ha svolto l’attività di insegnante di diritto dell’ambiente all’Istitutom Universitario di Architettura di Venezia, e all’Università Telematica nternazionale UNINettuno. Ha avuto altri incarichi di docenza dalla Fondazione Universitaria “Ca Foscari” di Venezia. Ha tenuto diversi Corsi sulla corruzione in Messico e contro la criminalità ed il traffico internazionale di armi in Niger ONUDC. È anche membro del Comitati scientifico di JAES di Venezia ed anche di quello di Città del Messico.

