Federitaly: creazione di nuovi Consorzi DOP e IGP

La normativa per i prodotti DOP e IGP dell’Unione Europea è stata recentemente riformata, un passo avanti fondamentale per la tutela e la valorizzazione delle eccellenze agroalimentari Made in Italy.

ROMA – Si è concluso con grande successo il Convegno presso la Sede Nazionale di Federitaly a Roma, un evento di rilevanza internazionale che ha posto sotto i riflettori la recentissima Riforma del sistema delle Indicazioni Geografiche (IG). Il relatore principale, l’On. Paolo De Castro, Vicepresidente della Commissione Agricoltura del Parlamento Europeo, ha offerto un’analisi approfondita delle dinamiche del comparto agroalimentare italiano e delle implicazioni della nuova normativa europea.

Organizzato da Federitaly, la Federazione Italiana per la tutela e promozione del Made in Italy, il convegno ha riunito istituzioni, professionisti del settore, produttori e appassionati per esplorare le innovazioni introdotte dalla Riforma al fine di tutelare e valorizzare i prodotti DOP (Denominazione di Origine Protetta) e IGP (Indicazione Geografica Protetta).

Sinergia politica per il potenziamento del sistema DOP e IGP

La nuova regolamentazione europea è stata elogiata come esempio virtuoso del funzionamento del “sistema Italia”, evidenziando una positiva convergenza e collaborazione tra associazioni di categoria e politici italiani di diverse fedi politiche, tutti uniti verso un obiettivo comune: il potenziamento del sistema DOP e IGP con un maggiore coinvolgimento dei Consorzi di Tutela. Tale sinergia politica è stata riconosciuta come un fattore chiave per ottenere risultati significativi a livello europeo, confermando il ruolo centrale dell’agroalimentare italiano nel panorama economico nazionale e internazionale.

L’On. Paolo De Castro ha illustrato con chiarezza i punti salienti della recente normativa, sottolineando l’importanza del nuovo regolamento che mira a garantire un maggiore allineamento e chiarezza tra tutti i settori interessati, compreso quello vitivinicolo. Tra le novità introdotte, il rafforzamento dei consorzi è stato enfatizzato come motore di sviluppo delle IG, con maggiori tutele sul mercato, semplificazioni nei processi di registrazione e un chiarimento del ruolo dell’EUIPO (Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale), oltre ad un’accresciuta attenzione alla sostenibilità, al benessere animale e alla trasparenza nei confronti dei consumatori.

Il rafforzamento del ruolo dei Consorzi è stato accolto con favore anche da Carlo Verdone, il quale ha sottolineato l’importanza di questi organismi per la tutela e la promozione dei prodotti DOP e IGP, definendoli “veri e propri presidi di sicurezza” per la qualità e la protezione delle eccellenze agroalimentari italiane. Federitaly si è impegnata a favorire la creazione di nuovi consorzi di tutela al fine di proteggere e promuovere prodotti meno conosciuti o a rischio di estinzione, promuovendo contemporaneamente i territori interni attraverso i prodotti DOP e IGP, con l’obiettivo di sostenere la creazione di nuovi posti di lavoro e fornire nuova vitalità all’agricoltura estensiva.

I benefici della nuova normativa

Un punto cruciale della Riforma è rappresentato dalla definizione di tempi certi per l’esame delle richieste di registrazione e di modifica dei disciplinari delle IG, riducendoli a 6 mesi, estendibili solo in casi eccezionali. Questo permetterà una maggiore efficienza nei processi decisionali, garantendo al contempo la tempestiva tutela delle denominazioni.

Il turismo enogastronomico legato ai prodotti DOP e IGP rappresenterà un altro beneficio tangibile della nuova normativa sul territorio italiano. Le esperienze turistiche legate alle Indicazioni Geografiche stanno vivendo una crescita significativa, contribuendo ad un fatturato di oltre 19,1 miliardi di euro. Grazie alla rinomanza internazionale dei prodotti a Indicazione Geografica italiani e alle iniziative promosse dai Consorzi di Tutela, le filiere DOP e IGP sono sempre più al centro dell’offerta turistica nazionale.