Continuiamo con la pubblicazione a puntate del libro scritto dal nostro concittadino, Nuccio Sapuppo. In questa raccolta l’autore ha voluto raccontare – in forma di monografie – luoghi, avvenimenti e personaggi figli di Mogliano che si sono distinti per le opere che hanno compiuto nella loro vita

Federico Geremia e il Colorificio San Marco

(classe 1951)

Il dott. Cav.Federico Geremia è il Presidente ed il Direttore Generale del Colorificio S.Marco SpA. Un’azienda leader nella produzione commerciale di pitture e vernici per l’edilizia professionale in Italia e all’estero con sede a Marcon (VE).

Dopo aver conseguito la Laurea in Economia alla Ca’ Foscari di Venezia ed espletato l’obbligo del servizio militare nell’Esercito in qualità di Ufficiale di Artiglieria da montagna, nel 1978 è entrato a lavorare nell’azienda di famiglia come Responsabile acquisti fino al 1980, poi Direttore Commerciale fino al 1990. Nel 1991 divenne Direttore Generale e nel 1995 anche Presidente.

Nel 2010 è stato insignito del titolo di Cavaliere al merito della Repubblica Italiana.

Riassumiamo la storia dell’excursus del Colorificio San Marco estrapolandola da una intervista rilasciata dal figlio del dott. Federico Geremia, Pietro, qualche tempo fa.

“Fu con l’olio cotto di lino che Pietro Tamburini negli anni 30 del secolo scorso inaugurò una storia di successo tutta italiana. Quella del Colorificio San Marco, azienda leader in Italia nella produzione di pitture e vernici.

Pietro Tamburini in quegli anni iniziò a lavorare delle terre colorate che vendeva agli artigiani locali. Nel 1962 entrò in scena la figlia di Pietro Tamburini e mamma del Dott. Federico Geremia, la signora Alessandrina Tamburini, e l’azienda divenne Colorificio San Marco SpA. Laureata in Economia, a lei si deve il primo importante impulso per l’industrializzazione dei processi produttivi ed il potenziamento della ricerca e sviluppo all’interno dell’azienda.

Negli anni ’70 l’azienda passò alla terza generazione nella figura di Federico Geremia, figlio di Alessandrina. A lui si deve la prima fase di internazionalizzazione, con l’introduzione dei propri prodotti nell’Est Europeo e nel Medio Oriente. Un vero e proprio pioniere!

Le regole che hanno guidato il continuo crescere e progredire di questa azienda sono: il rispetto ai valori trasmessi dal fondatore dell’azienda, l’attenzione sia ai dipendenti che ai clienti ed un forte legame tra i membri di tutta la famiglia. Tutti insieme legati soprattutto dal reciproco rispetto hanno aumentato il livello di managerialità con la nomina di altri manager esterni all’azienda ed assumendo tanti nuovi giovani.

Il dott. Pietro Geremia, in conclusione, nella sua intervista ritiene che il segreto del continuo progresso dell’azienda della sua famiglia sta nella caparbietà dei suoi Dirigenti e l’aver tenuto la ricchezza all’interno dell’azienda stessa con investimenti appropriati ed opportuni per la sua continua ed inarrestabile crescita, evitando per quanto possibile le diversificazioni.

Questa in sintesi è la storia di un’azienda di famiglia, rimasta tale, alla quale tutti i membri della stessa famiglia per ben quattro generazioni hanno contribuito a rendere sempre più grande nel tempo. Congratulazioni vivissime!

