Famiglia: Roccella avverte sui rischi delle tecnologie che vogliono modificare la genitorialità

Tecnologie e Genitorialità: Un Dibattito al Festival dell’Umano promosso dal Netword “Ditelo sui Tetti”

ROMA. Durante il primo Festival Internazionale sull'”Umano tutto intero” tenutosi a Roma, il ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia, Eugenia Roccella, ha sollevato preoccupazioni riguardo l’impatto delle nuove tecnologie sulla genitorialità e la maternità. Organizzato dal network “Ditelo Sui Tetti”, l’evento ha visto la partecipazione di diverse personalità della Chiesa, della politica e della cultura, impegnate a discutere temi bioetici ed esistenziali.

“Ditelo sui tetti” (Mt 10,27) è un network di circa cento associazioni , coordinato dall’Avv. Domenico Menorello, che esprime giudizi comuni sulle dinamiche normative e pubbliche riguardanti la concezione dell’umano. Operando in un ambito prepolitico, il network promuove dialoghi aperti con player culturali e politici, aggiornando agende italiane ed europee con obiettivi prioritari basati sulla centralità della persona.

Nel suo intervento, Roccella ha sottolineato come esista una prospettiva utopica che crede possibile eliminare dall’umano il senso del limite attraverso le nuove tecnologie. “È l’utopia della perfettibilità,” ha affermato il Ministro, “che si pensa possibile tramite le nuove tecnologie che pretendono di modificare anche la genitorialità e in particolare la maternità.”

Roccella ha ribadito che il modo in cui gli esseri umani si riproducono è coessenziale a ciò che siamo. Ha espresso preoccupazione per come queste tecnologie possano mettere in discussione concetti fondamentali come l’amore e il legame per sempre. “Questa tensione si origina nel legame che si forma dentro il corpo di un’altra persona,” ha spiegato. “La madre, e di conseguenza il padre, sentono una responsabilità per sempre.”

Il Corpo come parte integrante della persona

Il Ministro ha anche evidenziato come l’antropologia umana si formi al tempo stesso sul riconoscimento del limite e su qualcosa che lo trascende: la speranza di essere amato per sempre, con tutti i propri limiti. Roccella ha criticato come alcune tendenze attuali mettano in discussione questa umanità e il corpo come parte integrante della persona.

Il Festival dell’Umano tutto intero ha visto la partecipazione di numerosi esponenti del governo, intellettuali e rappresentanti della Chiesa. Tra i relatori erano presenti il cardinale segretario di Stato vaticano, Pietro Parolin, e il cardinale Matteo Maria Zuppi, presidente della CEI. L’evento ha riunito un centinaio di associazioni con l’obiettivo di utilizzare l’antropologia come chiave unitaria di lettura di numerosi temi bioetici ed esistenziali, cercando di affrontare la concezione dell’umano senza preconcetti né ideologie.

Le preoccupazioni espresse da Eugenia Roccella al Festival dell’Umano tutto intero mettono in luce un dibattito cruciale sull’influenza delle nuove tecnologie sulla genitorialità e la maternità. Roccella ha richiamato l’attenzione sull’importanza di preservare i legami umani fondamentali e il riconoscimento del corpo come parte integrante della persona. In un’epoca di rapide trasformazioni tecnologiche, il suo intervento rappresenta un invito a riflettere sulle implicazioni etiche e antropologiche delle innovazioni che stanno ridefinendo l’essenza stessa dell’umano.

Leggi l’articolo “Verso una nuova antropologia Umana: l’impegno dei Cristiani al Festival dell’Umano – Un Festival per l’Umano: il contributo dei cardinali Parolin e Zuppi”