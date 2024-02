Facciamoci del bene con la Nutella!

Si festeggia oggi la Nutella, quella meravigliosa crema di gianduia, nocciole, latte, zucchero, vanillina e olio di palma, che da 60 anni ci delizia. Il World Nutella Day è stato ideato nel 2007 da una blogger italo americana, Sara Rosso, per celebrare la “Nutella nel mondo”.

“C’erano i tempi felici, quando a casa non mancava mai un vaso di Nutella. Anche un vasetto andava bene, perché poi lo usavi come bicchiere. Ce n’erano di bellissimi, da collezione. E resistenti, non si rompevano mai. Erano gli anni che digerivi tutto, saltavi e correvi all’infinito e smaltivi la Nutella prima che potesse lasciare tracce sui glutei. Erano gli anni con i figli in casa, che mangiavano insieme a te la Nutella e tu non ti sentivi in colpa. Poi, quando andavano a letto, potevi svuotare il barattolo guardando la televisione, tanto avevi fatto la scorta. Erano anni splendidi, poi vennero i problemi di grasso ostinato e cattiva digestione. E oggi, la Nutella la tengo tra i farmaci e gli integratori, e la uso a basso dosaggio” A.B.

Nostalgie a parte, la Nutella è stata una di quelle cose che hanno fatto grande l’Italia nel mondo. È uno dei prodotti made in Italy per eccellenza. Celebrata in tantissimi film, rimane il più efficace: “Facciamoci del male” con Nanni Moretti nel film Bianca che scava con il cucchiaio nel barattolone di Nutella.

Un marchio Ferrero

La Nutella è un marchio commerciale della Ferrero, ideato nel 1964. É una crema gianduia contenente zucchero, cacao, nocciole, latte, lecitina di soia, vanillina e olio di palma. È la “spalmabile” più venduta al mondo, con una produzione di 365.000 tonnellate l’anno.

Ma non è la sola eccellenza di casa Ferrero. Le fanno compagnia: Mon Chéri (1956), Kinder Cioccolato (1968), le Tic Tac (1969), Kinder Sorpresa (1974) e Ferrero Rocher (1982).

Michele Ferrero

Gran parte del merito di questa dolce storia imprenditoriale è di Michele Ferrero, nato a Dogliani (Cuneo) nel 1925 e morto nel 2015. Sin da giovanissimo si è dedicato con passione alla pasticceria, nell’azienda di famiglia.

Creatività, intuito, passione e tanto lavoro, hanno portato Michele Ferrero a guidare l’azienda verso una crescita esponenziale. È stato lui a inventare tutti quei cioccolatini fantastici, oltre alla Nutella e alle …Tic Tac!

Il suo segreto? La diversità

“Ecco cosa significa fare diverso da tutti gli altri. Tutti facevano il cioccolato solido e io l’ho fatto cremoso ed è nata la Nutella; tutti facevano le scatole di cioccolatini e noi cominciammo a venderli uno per uno, ma incartati da festa; tutti pensavano che non italiani non potessimo pensare di andare in Germania a vendere cioccolato e oggi quello è il nostro primo mercato; tutti facevano l’uovo per Pasqua e io ho pensato che si potesse fare l’ovetto piccolo ma tutti i giorni; tutti volevano il cioccolato scuro e io ho detto che c’era più latte e meno cacao; tutti pensavano che il tè potesse essere solo quello con la bustina e caldo e io l’ho fatto freddo e senza bustina”.