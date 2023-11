EuroCup ancora amara per la Reyer Venezia

Ennesima amara sconfitta in EuroCup per l’Umana Reyer Venezia che sul Parquet del Prometey perde nel finale 89-82 mettendo in salita la strada per i Playoff.

RIGA – Una Reyer ancora incerottata e priva di pedine fondamentali come Spissu, Brown jr. e Parks, alla terza trasferta consecutiva dopo la vittoria a Vilnius e la sconfitta a Milano in campionato, perde di nuovo in EuroCup con gli ucraini del Prometey.

Una squadra mai doma, quella veneziana, che si deve arrendere solo alla fine per 89-82 mettendo però così di nuovo in salita il cammino verso i Playoff.

Le buone notizie arrivano comunque dall’ottima prova sia di squadra (23 assist, 34-27 a rimbalzo, 10/11 ai liberi), che soprattutto dai giovani Casarin (10 punti in quasi 26’30” in campo) e O’ Connell (13 in oltre 27′), entrambi in doppia cifra insieme ai soliti Wiltjer, Tucker e Simms.

La partita

Viste le numerose assenze, il quintetto iniziale è formato dal capitano De Nicolao, Tucker, Casarin, Simms e Tessitori. La Reyer parte subito con un’ottima difesa, provocando 5 palle perse agli avversari senza nemmeno dover far fallo. Il Prometey invece punta all’attacco, rendendo il primo quarto molto equilibrato sempre punto a punto, chiuso con il punteggio di 20-21.

Il secondo periodo vede il tentativo di allungo veneziano con la ritrovata verve da 3 (20-31 al 12’30”, 23-35 al 13’30”), dopo due time out gli ucraini reagiscono e infilano un break di 9 a 0 per il 34-37 al 16’30”. Terso fallo di Simms, Wiltjer guida la squadra al 36-44, il Prometey risponde. Si va alla sosta lunga sul 40-44.

Si torna dagli spogliatoi con ancora Wiltjer sugli scudi, guidando la Reyer al 45-52 al 22’30” ma gli ucraini ritrovano le triple trovando prima il pareggio a 56 e e poi allungando fino al 67-61 al 27’30”. Venezia non molla e pareggia nuovamente a 69, chiudendo poi il periodo sul 71-69.

L’ultimo quarto inizia con le triple di Sanon portando il massimo vantaggio per il Prometey sul 82-71 al 33’30”. L’Umana è stanca e non riesce più a segnare nonostante il predominio sotto canestro. Tessitori porta il punteggio sul 86-82 al 38’30” ma sbaglia la tripla del meno 1, gli ucraini gestiscono e finisce 89-82..

Il girone d’andata di EuroCup dell’Umana Reyer si chiuderà martedì 28 al Taliercio contro Amburgo (inizio alle 20), due giorni dopo il match di campionato con Reggio Emilia (domenica 26 alle 16.30).

Le dichiarazioni post partita

Queste le dichiarazioni di Coach Neven Spahija nel post partita della gara di Riga vinta dagli ucraini del Prometey:

“Congratulazioni al Prometey, coach e giocatori, per la meritata vittoria. Hanno giocato meglio di noi nel secondo tempo segnando i loro tiri, mentre noi li abbiamo sbagliati. Questa è la pallacanestro. Specialmente nell’ultima parte del quarto periodo, in cui si è decisa la partita, abbiamo sbagliato quasi tutti i tiri, i quali erano aperti. Dobbiamo essere migliori, più solidi. Abbiamo giocato bene, ma non abbastanza per battere una squadra di qualità come quella del Prometey“.

Il tabellino

Parziali: 20-21; 40-44; 71-69

Prometey: Agada 12, March 5, Tkachenko 5, Bobrov 3, Lypovyy 11, Balvin 15, Odiase 7, Sanon 12, Gray 7, Sydorov 12. All. Ginzburg.

Umana Reyer: Tessitori 9, Casarin 10, De Nicolao 6, O’Connell 13, Janelidze ne, Brooks, Simms 11, Wiltjer 18, Iannuzzi ne, Tucker 15. All. Spahija.