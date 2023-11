Esordio vincente per l’ItalBasket femminile

Esordio vincente per le azzurre del basket nel primo impegno delle qualificazioni a Euro 2025. Battuta la Grecia per 76-67. Prossimo incontro domenica con la Germania.

VIGEVANO – Vittoria convincente delle azzurre nel primo impegno per le qualificazioni ai prossimi campionati europei del 2025. Un 76-67 su una Grecia mai doma che porta l’Italia al primo posto del girone a braccetto con la Germania vincente 85-41 in casa della Repubblica Ceca.

La Nazionale affronterà proprio le tedesche ad Amburgo nella prossima partita domenica alle 17 30 Live sul canale Twitch @italbasket. Le altre finestre di qualificazione saranno a novembre 2024 e a febbraio 2025.

Career High per Lorela Cubaj, migliore realizzatrice di giornata con 18 punti. In doppia cifra anche Cecilia Zandalasini (15), Costanza Verona (14) e Matilde Villa (10). Anche per quest’ultima Career High Azzurro, prima fermo a 8. Esordio con la Maglia della Senior per Gina Conti e Caterina Gilli.

La partita

Quintetto italiano con Villa, Spreafico, Zandalasini, Keys e Cubaj. Le Azzurre partono subito spedite: i 7 punti di Zanda e i 4 di Cubaj portano il punteggio sul 15-3 dopo 5 minuti. La Grecia perde subito Tsineke per un guaio fisico dopo un paio di azioni e trova il primo canestro dal campo solo a metà primo quarto.

L’Italia allunga fino al +16 (21-5) grazie a Verona e Cubaj ma la Grecia rialza la testa con Spanou. Col 50% da 3 si riavvicina pericolosamente fino al 33-31. È poi la giovane Villa a spingere le Azzurre al 39-31 di fine periodo.

Al rientro dagli spogliatoi la Nazionale si riporta sul +15 (49-34) ma la Grecia non molla e torna nuovamente a un possesso di distanza (51-48) grazie alla solita Spanou micidiale dalla lunga distanza: 20 (4/6 da 3).

L’ultimo quarto vede l’accelerata decisiva grazie a una grandissima difesa azzurra e alle triple di Keys e Verona, portando il punteggio sul 76-67 finale.

I commenti post partita:

Queste le parole di coach Capobianco al temine della partita:

“Sono molto contento per l’atteggiamento avuto dalle ragazze, perché è normale avere degli alti e bassi con solo pochi giorni di raduno ma sono state straordinarie da un punto di vista mentale. Nei momenti più importanti della partita hanno difeso come sanno e in attacco abbiamo fatto scelte di tiri molto efficaci e funzionali. Tiri buoni, anche quando hanno sbagliato. Bisogna solo aver fiducia e continuare a credere in questo sogno e nelle nostre capacità. Se si sbaglia un tiro non è un problema, l’importante è che quel tiro sia adatto alla giocatrice che l’ha preso. Mi ha fatto particolare piacere vedere a bordo campo Olbis Andrè e Mariella Santucci, che non fanno parte di questo gruppo solo per problemi fisici. E’ questo lo spirito giusto con cui ripartire”.

Il commento di Lorela Cubaj:

“Partita vera, intensa, combattuta. Al di là dei miei 18 punti sono contenta perché abbiamo giocato di squadra contro una Nazionale che è sempre complicato affrontare. E’ vero che siamo già qualificate per l’Europeo ma volevamo dimostrare già dalla prima uscita che in queste sei partite noi daremo sempre il 101%. La differenza l’abbiamo fatta in difesa, lì abbiamo trovato la fiducia e l’energia per attaccare con efficacia”.

Il tabellino

Italia-Grecia 76-67 (24-10; 15-21; 14-17; 23-19)

Italia: Keys* 9 (1/4, 2/2), Villa* 10 (5/7, 0/3), Conti, Verona 14 (1/1, 4/6), Zandalasini* 15 (3/7, 3/4), Pan 2 (1/5, 0/3), Cubaj 18 (8/12), Madera (0/2, 0/1), Gilli, Fassina 2 (1/1, 0/2), Spreafico* 6 (0/1, 2/8), Panzera (0/1, 0/1). All. Capobianco



Grecia: Stamolamprou 5 (2/5, 2/2), Pavlopoulou 9 (1/2, 2/4), Tsineke (0/2), Koumantsiodou ne, Gerostergiou ne, Louka 10 (5/8), Spanou 21 (2/7, 4/6), Cristinaki 11 (4/8, 0/3), Chairistanidou 2 (1/3), Karlafti, Stamati 9 (3/4). All: Prekas



Arbitri: Ozlem Yalman (Turchia), Laure Coanus (Francia), Blaz Zupancic (Slovenia)Spettatori: 1500.



T2P: Italia 20/41, Grecia 15/35. T3P: Italia 11/30, Grecia 9/21. TL: Italia 3/6, Grecia 10/16. Rimbalzi: Italia 40, Grecia 32. Perse: Italia 11, Grecia 13. Recuperate: Italia 8, Grecia 7. Assist: Italia 20, Grecia 18.

Photo Credits: Fip.it