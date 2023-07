Esordio vincente per le azzurre ai mondiali

Girelli regala la vittoria alle azzurre nell’esordio ai campionati mondiali di calcio femminile che si stanno svolgendo in Australia e Nuova Zelanda.

AUCKLAND – Inizia nel migliore dei modi, anche se sofferta fino alla fine, la spedizione azzurra ai mondiali femminili di calcio. Dopo la splendida cavalcata fino ai quarti del 2019 in Francia e il pessimo europeo dell’anno scorso, c’era molta curiosità nei confronti della squadra della CT Bertolini.

Lasciate distanti le polemiche per le esclusioni eccellenti nelle convocazioni, le azzurre si sono compattate e, nonostante una partita non al massimo delle loro potenzialità, agguantano la vittoria con la Neo capitana Cristiana Girelli, entrata in campo da nemmeno 4 minuti.

Formazione a sorpresa infatti per l’Italia: Durante in porta al posto della veterana Giuliani e subito in campo les enfant prodiges Dragoni (2006) e Beccari (2004) per un giusto mix tra veterane e giovani promesse.

La partita

Davanti a 30889 spettatori, l’inizio dell’Italia è arrembante con due corner di Boattin per le conclusioni di Giacinti, Caruso e Giugliano. L’Argentina si compatta ma al 14’ Caruso si inventa uno stupendo tiro da fuori area che si insacca in rete. L’urlo rimane però strozzato in gola per la chiara posizione di fuorigioco dell’azzurra.

La partita prosegue equilibrata, con un maggior possesso palla delle italiane, ma le albiceleste riescono sempre a chiudere gli spazi fino al secondo gol annullato di giornata: Beccari trova il filtrante perfetto tra le linee per Giacinti che anche questa volta è in fuorigioco. Finisce il primo tempo 0 a 0.

Il secondo tempo inizia con le stesse 22 in campo ed è l’Argentina a mettere paura all’Italia: punizione velenosa di Stabile e smanacciata miracolosa di Durante. Ci prova poi Giugliano al 55′ da fuori area, palla sopra alla traversa.

Primo cambio per l’Italia: fuori Caruso (non al meglio e ammonita) e dentro Greggi. Pochissime azioni nelle due aree e tanti falli fischiati con ben 6 ammonizioni nei 90′ con l’Italia che comunque guadagna terreno. Entra Cantore per Giacinti, ma è l’ultimo cambio a rivelarsi decisivo.

Minuto 83: esce Dragoni entra Girelli. Alla giocatrice juventina bastano solo 3 minuti e 38 secondi per insaccare meravigliosamente di testa la pennellata mancina di Boattin e far esplodere di gioia un urlo liberatorio, un po’ come all’esordio dello scorso mondiale al gol di Bonansea contro l’Australia.

Un gol pesantissimo per la numero 10 azzurra, che la fa raggiungere il mito Carolina Morace a 4 gol nella classifica delle marcatrici italiane ai mondiali oltre ad essere la prima ad aver segnato in due edizioni diverse.

Tre punti preziosissimi che ci portano in testa al girone in coabitazione con la Svezia (terza nel Ranking Fifa) prossima avversaria sabato 29 luglio alle 9.30 ora italiana.

A fine gara Cristiana Girelli intervistata dalla Rai: “È una gioia immensa perché lo aspettavo questo momento e voglio dedicarlo a tutte noi. I festeggiamenti dimostrano davvero quanto teniamo a questa competizione. Abbiamo ricevuto tantissime critiche anche ingiustamente, oggi non è stata una grandissima partita da parte nostra, ma come detto ieri era importante partire col piede giusto e iniziare con tre punti in questo mondiale in questo girone tostissimo è veramente qualcosa di importante. Ho delle dediche se posso. Una alla mia famiglia e a mia mamma e una a Martina Rosucci. È importantissimo continuare così e da domani già pensiamo alla Svezia. Adesso vogliamo divertirci. Questa vittoria ci dà morale ma piedi per terra e da domani come detto, pensiamo alla Svezia, perché sarà una partita difficilissima”

ITALIA-ARGENTINA 1-0 (0-0 pt)

MARCATRICE: 87’ Girelli (I)

ITALIA (4-2-3-1): Durante; Di Guglielmo, Linari, Salvai, Boattin; Giugliano, Dragoni (83’ Girelli); Bonansea, Caruso (58’ Greggi), Beccari; Giacinti (74’ Cantore). All. Milena Bertolini.

ARGENTINA (4-2-3-1): Correa; Braun, Mayorga, Cometti, Stabile; Nunez (77’ Rodriguez), Benitez; Falfan (92’ Falfan), Banini, Bonsegundo, Larroquette (92’ Gramaglia). All. German Portanova.

ARBITRO: Melissa Borjas (HN). ASSISTENTI: Shirley Lòpez (HN), Sandra Ramirez (HN); IV ufficiale Ivana Martincic (CRO).

NOTE: ammonite Larroquette (A), Caruso (I), Mayorga (A), Bonsegundo (A), Bonansea (I), Stabile (A)

Photo Credits: Figc.it