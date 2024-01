Ennesimo incendio nel veneziano

Ben 3 incendi importanti in 3 giorni; questa volta il luogo del rogo è nel comune di Mira, sulla Riviera del Brenta.

Dal primo pomeriggio di oggi, 9 gennaio, sono al lavoro i vigili del fuoco in via Colombara a Mira. Un incendio è divampato, poco dopo le 16, al piano terra di un fabbricato disposto su due piani. Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita.

I pompieri accorsi sul luogo dal distaccamento locale e da Mestre, con due autopompe, l’autobotte, l’autoscala, il carro aria e 15 operatori. Hanno iniziato le operazioni di spegnimento che sono tuttora in corso di svolgimento. Le squadre sono riuscite a circoscrivere le fiamme ed evitare un rogo generalizzato di tutta la struttura.

Le cause dell’incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Sono ancora in corso le operazioni di bonifica degli ambienti.

Domenica scorsa il teatro dell’incendio è stato Campolongo Maggiore (VE).

Poco prima delle 18, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Villa per domare un incendio di un garage annesso ad un’abitazione.

La circolazione della vicina linea ferroviaria Venezia Adria è stata interrotta. I pompieri accorsi da Mira, Piove di Sacco e Mestre con due autopompe e due autobotti, hanno spento le fiamme evitando la propagazione del rogo all’abitazione. Bruciata una piccola imbarcazione che si trovava all’interno del garage, oltre altro materiale per la manutenzione del giardino. Salvate le auto che i proprietari sono riusciti a portare fuori in tempo. Ancora in corso le operazioni di bonifica. Le cause delle fiamme sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco.

Sempre domenica, a Mestre in via Squero, a causa dell’incendio di alcuni contatori elettrici e altri misuratori, ben 30 famiglie sono rimaste al buio e al freddo.

I pompieri accorsi da Mestre, con una squadra di 9 operatori, hanno subito spento le fiamme, evitando così che l’incendio si propagasse nel condominio. Sul posto sono arrivati i tecnici dell’Enel che hanno ripristinato in alcune ore la corrente.