Giornata Internazionale dell’Educazione: promuovere il Diritto all’Istruzione

In occasione della Giornata Internazionale dell’Educazione, emerge con chiarezza la sfida globale dell’accesso equo all’istruzione. Con 244 milioni di bambini privati di educazione e 617 milioni carenti di competenze di base, il rischio di perpetuare la povertà persiste.

Il diritto all’istruzione rappresenta una potente leva capace di sollevare i bambini dal baratro della povertà e indirizzarli verso un futuro ricco di opportunità.

Tuttavia, nonostante gli sforzi globali, la triste realtà è che circa 244 milioni di bambini e adolescenti nel mondo sono ancora privati del diritto fondamentale all’istruzione.

La disparità educativa è particolarmente evidente nell’Africa sub-sahariana, dove meno del 40% delle ragazze riesce a completare la scuola secondaria inferiore. Questa disuguaglianza nell’accesso all’istruzione alimenta un ciclo intergenerazionale di povertà.

Il problema assume una dimensione ancora più urgente quando si considera la situazione di circa 4 milioni di bambini e giovani rifugiati, i quali, a causa delle circostanze avverse, sono esclusi dalla possibilità di ricevere un’istruzione adeguata.

La mancanza di accesso all’educazione non solo compromette il loro sviluppo individuale, ma mina anche la speranza di un futuro dignitoso e indipendente.

L’importanza dell’educazione come diritto fondamentale

L’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha adottato all’unanimità una risoluzione che proclama il 24 gennaio come la “Giornata internazionale dell’Educazione”.

Questa giornata speciale mira a promuovere l’accesso equo e inclusivo all’educazione di qualità per tutti, senza discriminazioni.

Gioventù per i Diritti Umani Internazionale (YHRI): Insegnare i Diritti Umani in tutto il mondo

Obiettivi e crescita di YHRI

Gioventù per i Diritti Umani Internazionale (YHRI) è un’organizzazione non a scopo di lucro fondata nel 2001, affiliata all’associazione Uniti per i Diritti Umani. Il suo obiettivo principale è insegnare ai giovani di tutto il mondo i diritti umani, in particolare la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, al fine di farli diventare sostenitori della tolleranza e della pace.

Da allora, YHRI è cresciuta in un movimento globale che coinvolge individui, gruppi e leader nazionali e comunitari, diffondendo il messaggio dei diritti umani e spiegando come implementarli e proteggerli.

Educazione oltre i confini: Materiale didattico innovativo di YHRI

Materiale didattico e iniziative creative

Gioventù per i Diritti Umani Internazionale fornisce materiale didattico sui diritti umani per le scuole e al di fuori dei tradizionali contesti educativi. Con l’obiettivo di raggiungere i giovani provenienti da diverse realtà, i materiali di YHRI sono progettati per essere accattivanti e coinvolgenti per persone di tutte le generazioni.

Dal tradizionale insegnamento dei diritti umani attraverso conferenze e convegni a iniziative più creative come gruppi di hip-hop e danza, il messaggio si diffonde in tutto il mondo in modi innovativi e adattati alle diverse culture.

Diritto all’Istruzione: L’Articolo 26 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani

Promuovere l’accesso equo all’istruzione

In occasione della Giornata Internazionale dell’Educazione, YHRI intende richiamare l’attenzione sul diritto umano numero 26, il Diritto all’Istruzione.

Questo diritto afferma che ogni individuo ha il diritto all’istruzione, la quale dovrebbe essere gratuita almeno per le classi elementari e fondamentali.

L’istruzione elementare è obbligatoria, mentre l’istruzione tecnica, professionale e superiore deve essere accessibile a tutti sulla base del merito.

L’obiettivo dell’istruzione: sviluppo personale e promozione della pace

L’istruzione, secondo questo diritto, deve essere rivolta al pieno sviluppo della personalità umana e al rafforzamento del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali.

Dovrebbe promuovere la comprensione, la tolleranza e l’amicizia tra tutte le nazioni, gruppi razziali e religiosi, contribuendo così agli sforzi delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace. Inoltre, i genitori hanno il diritto di priorità di scelta del tipo di istruzione da impartire ai propri figli.

“I diritti umani devono diventare realtà”: un appello di YHRI

L’invito a contribuire e diffondere la consapevolezza

I volontari di Gioventù per i Diritti Umani credono che, più che mai, “I diritti umani devono essere resi una realtà, non un sogno idealistico”, come sottolineato dall’umanitario L. Ron Hubbard.

Pertanto, invitano tutti a visitare il sito it.youthforhumanrights.org e a ordinare gratuitamente il materiale educativo sui diritti umani, contribuendo così alla diffusione e alla comprensione universale di questo importante diritto.