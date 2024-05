Elly Schlein questa sera a Mogliano Veneto

Elly Schlein sarà presente questa sera a Mogliano Veneto per la campagna elettorale del’8 e 9 giugno.

MOGLIANO VENETO – Elly Schlein, segretaria nazionale del Partito democratico, oggi mercoledì 15 maggio è in Veneto, per tre appuntamenti in vista delle elezioni amministrative ed europee dell’8 e 9 giugno. La segretaria del PD nel suo tour elettorale è attesa a Portogruaro, Mestre e Mogliano Veneto. A Portogruaro sarà alle ore 16, in piazza Dogana, per parlare di Europa e sostenere il candidato sindaco Antonio Bertoncello. Si sposterà poi a Mestre al Centro Culturale Candiani dove, alle ore 18, presenterà i candidati per il Parlamento europeo della circoscrizione Nord-Est. Alle ore 21, è attesa a Mogliano Veneto, al Teatro Astori, per partecipare all’incontro programmato in compagnia del candidato sindaco Giacomo Nilandi.

“Le previsioni meteo non consentono purtroppo di accoglierla in Piazza Caduti come avremmo voluto, per tanto l’appuntamento è mercoledì alle 21.00 al Teatro Astori, che ringraziamo per la disponibilità” dichiara in un comunicato il Partito Democratico di Mogliano Veneto. Anche l’evento di Mestre era previsto a Venezia, in Campo Santa Margherita ma, causa mal tempo, è stato spostato al Candiani.

A Mogliano Veneto è il secondo incontro elettorale promosso dal PD. Il primo si era tenuto sabato 11maggio alla Filanda Motta con una conferenza sulla transizione ecologica. Ospiti il Presidente Dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini, capolista nella circoscrizione del Nord Est, ed altri candidati veneti alle Europee. Nei prossimi giorni in Veneto si susseguiranno eventi e dibattiti con personaggi di prima piano dei vari partiti per parlare di Europa e a sostegno dei candidati sindaci dei vari comuni chiamati al voto.

Crediti fotografici: www.facebook.com/ellyschlein