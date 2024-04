Elezioni Europee e Amministrative 2024

Elezione dei membri del Parlamento Europeo ed Elezioni Amministrative anno 2024

Il decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, ha fissato la data di svolgimento delle Elezioni Europee e del turno ordinario di elezioni amministrative per i giorni 8 e 9 giugno 2024.

Le operazioni di votazione si svolgeranno sabato 8 giugno dalle ore 14 alle ore 22 e domenica 9 giugno dalle ore 7 alle ore 23;

-le operazioni di scrutinio per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia inizieranno domenica 9 giugno appena concluse le operazioni di riscontro dei votanti per ciascuna consultazione elettorale, mentre lo scrutinio per le elezioni comunali avrà inizio lunedì 10 giugno alle ore 14;

– ai fini del computo dei termini procedimentali, si considera giorno della votazione quello della domenica.



In Europa

Nel 2024 le elezioni europee si tengono, in tutti i 27 Stati membri dell’UE, da giovedì 6 a domenica 9 giugno, come deciso unanimemente dal Consiglio dell’Unione europea, con la libertà per ogni stato membro di organizzarle in uno o più giorni tra questi secondo le consuetudini elettorali nazionali. I Paesi dell’Unione votano in giorni diversi, ad esempio i Paesi Bassi votano di il giovedì, mentre la Francia vota di domenica. Queste elezioni rappresentano la decima tornata elettorale per il Parlamento europeo, in quanto il primo voto popolare risale al 1979, sono le prime dopo l’uscita del Regno Unito dall’Unione europea ed inoltre comprendono l’elezione di 720 europarlamentari. Si tratta di un aumento rispetto agli attuali 705 seggi, una variazione che tiene conto dei cambiamenti demografici in diversi Stati membri. Le elezioni si svolgono in tutti e 27 Paesi dell’Unione, ogni Paese ha un numero di eurodeputati compreso tra 9 e 96.

Il Parlamento europeo è l’unica istituzione europea eletta direttamente dal popolo. In quanto tale, è anche l’unica che risponde direttamente ai cittadini e che può chiamare le altre istituzioni a rendere conto del loro operato, il tutto con l’obiettivo di garantire un’Europa più trasparente e democratica. Come in passato, il Parlamento europeo intende fornire al pubblico informazioni sulle prossime elezioni e sulla loro importanza per il futuro dell’Europa. Le iniziative di comunicazione istituzionale sono apartitiche e si svolgono a integrazione di quelle promosse dai partiti politici e dai singoli candidati. La campagna, incentrata sui traguardi raggiunti dall’UE e dal Parlamento, mette l’accento sull’importanza del voto come strumento di partecipazione democratica.



In Italia

In Italia le elezioni si tengono nei giorni 8 e 9 giugno 2024 e ci sono 5 circoscrizioni elettorali per le elezioni europee. L‘Italia ha a disposizione 76 seggi. Il Veneto è nella circoscrizione del Nord-est insieme con Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige ed Emilia Romagna. Le scorse elezioni europee del 2019 hanno avuto un’affluenza maggiore rispetto a quelle precedenti del 2009 e 2014. L’aumento dell’affluenza è stato determinato da un aumento della partecipazione dei giovani. L’aumento è stato dal 30 al 44 % dei giovani dai 16-18 ai 25 anni e dai 25 ai 39 anni. La percentuale italiana dell’affluenza nelle votazioni europee del 2019 è stata del 54,50%.

La campagna delle elezioni europee 2024 prevede un dibattito intenso su una vasta gamma di questioni, tra cui l’economia, l’immigrazione, l’ambiente e la sicurezza. Affrontare le numerose sfide che ci troviamo davanti non è un compito semplice, e votare è il modo in cui puoi influire sulla direzione da seguire.I candidati e i partiti politici europeipresentano proposte e programmi per affrontare queste sfide in modo efficace e garantire il progresso e il benessere dell’Unione Europea nel suo complesso.

Le elezioni europee del 2024 rappresentano un momento significativo per l’Unione Europea e per i suoi cittadini. La partecipazione elettorale e le tendenze politiche emergenti contribuiscono a definire il futuro dell’Unione Europea e il ruolo del Parlamento Europeo nei prossimi anni.

Luciana Ermini