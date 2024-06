Elena Stocco, primo Sindaco donna di Preganziol

Elena Stocco eletta prima Sindaco di Preganziol: il centrosinistra vince con il 51,19% dei voti

PREGANZIOL. Elena Stocco è il nuovo Sindaco di Preganziol, segnando la vittoria per il centrosinistra con il 51,19% dei voti. Il risultato è stato confermata dopo una combattuta sfida con Gianni Cestaro del centrodestra, che ha ottenuto il 48,81% delle preferenze. Solo 204 voti di differenza hanno separato i due candidati: 4376 per Stocco contro i 4172 per Cestaro.

Elena Stocco, prima donna a ricoprire la carica di sindaco a Preganziol, ha espresso grande soddisfazione e responsabilità per il risultato ottenuto.

Stocco, ex Assessore al sociale della giunta di Paolo Galeano, ha vinto in 9 seggi su 15. La nuova sindaca ha ringraziato tutti i cittadini per la fiducia accordata: “Ringrazio tutti i cittadini che mi hanno dato fiducia. Ora viviamo questo momento di grande emozione, ma poi ci mettiamo subito a lavorare, perché è quello che la comunità ci richiede”.

Gianni Cestaro, che diventa automaticamente consigliere di minoranza, ha espresso rammarico per la sconfitta ma anche soddisfazione per il risultato ottenuto: “Le percentuali mostrano una comunità divisa. Se certi partiti si fossero decisi prima forse il risultato sarebbe stato diverso. Comunque congratulazioni a Elena e alla sinistra”.

Con una squadra composta da persone attive sul territorio e volontari, Elena Stocco punta a continuare il lavoro già iniziato, affrontando nuove sfide con responsabilità e impegno.

Cestaro ha ringraziato il suo elettorato e ha promesso un’opposizione cooperativa e costruttiva: “Il nostro gruppo resterà all’opposizione, che continuerà a portare avanti in modo fattibile e cooperativo per il bene dei nostri cittadini. Faremo il nostro dovere”.

In consiglio comunale 10 sono i seggi aggiudicati al centro sinistra e 6 al centro destra.

