Musica per Donare – l’ AvisLiveMusic

Volontariato Avis promuove due serate di Musica Live per avvicinarsi alle famiglie e sensibilizzare la donazione, con grandi artisti, stand e tanto divertimento.

RIESE PIO X – Rose Villain, la rivelazione italiana del momento, i Los Massadores con un “ritorno a casa”, le performance di Mirko Novantasette e Monday Proof; la Parade by Vinile, i dj set e gli AperiRock. Queste sono solo alcune delle realtà che prenderanno parte all’edizione 2024 di Avis Live Music (be LIVE be MUSIC be AVIS). L’evento, in collaborazione con AMA Music Festival e con ventuno Avis della Marca Trevigiana, si propone come evento dell’estate per celebrare, all’insegna della musica live, la “Settimana del Dono” (14 Giugno: Giornata Mondiale del Donatore di Sangue).

Tutto avrà luogo in due giornate, 14 e 15 giugno dalle 19 al Parco della Poesia “A. Zanotto” a Riese Pio X.

Il ricco programma di artisti si intrecceranno alla sensibilizzazione sul valore del volontariato, con il lodevole obiettivo di avvicinare i giovani e le famiglie alla donazione del sangue.

Il programma delle serate

Ad aprire le danze dell’Avis Live Music saranno i Los Massadores, rock band trevigiana, anzi riesina che dopo un decennio si riesibirà sul palco della città natale. La serata inaugurale, con ingresso a offerta libera, avrà anche altre realtà che calcheranno il palco del parco A. Zanzotto; la serata infine si concluderà con una bella novità: la collaborazione tra Avis Live Music e il Vinile, locale musicale di Rosà che organizza ottime serate musicali.

L’entrata sarà invece a pagamento per la seconda serata di sabato – e sono ancora disponibili pochi biglietti – che vede la presenza di Rose Villain, artista del momento, che dopo la partecipazione a Sanremo ha scalato le classifiche mantenendosi per moltissime settimane in vetta.

Infine chiuderà l’edizione 2024 il deejay locale, Dj Regi, che farà ballare tutti con le migliori musiche dagli anni 2000 ai giorni nostri. Durante la serata del sabato, sarà allestito anche un piccolo angolo, dove porter guardare la prima partita di Euro 2024 – Italia vs Albania.

Ad allietare la due giorni aree di ristoro con i migliori food truck e chioschi per i drink sempre a Zero Gradi. Una scelta fortemente voluta da Avis per promuovere il divertimento sano, responsabile e attento ai buoni stili di vita.

La presenza Avis

All’evento saranno presenti un punto informazioni dell’Avis e uno spazio dedicato a varie associazioni (Admo, Acat, Ass. Vittime della Strada, CRI, Nastrino Invisibile, Coop. Vita e Lavoro, Stella Antares) pronte a rispondere alle domande dei visitatori di tutte le età e a illustrare le attività che svolgono. Centocinquanta volontari Avis, che da mesi stanno dedicando il loro impegno e il loro tempo per la buona riuscita di un’iniziativa collettiva, saranno disponibili per assistere il pubblico e promuovere la donazione di sangue e plasma. Durante le serate, sarà possibile iscriversi all’Avis per diventare donatori e contribuire ai valori e al benessere della comunità.

Le ventuno Avis comunali della provincia di Treviso che hanno unito le forze per la manifestazione sono: Asolo, Albaredo, Altivole-Caselle, Borso del Grappa, Caerano, Castelcucco, Castello di Godego, Castelfranco Veneto, Fonte, Giavera, Loria, Monfumo, Montebelluna, Paderno, Possagno, Resana, Riese Pio X, San Vito, Vedelago e Volpago. Con l’aiuto dei gruppi giovani di Avis Provinciale Treviso e di Avis Regionale Veneto.

Maggiori informazioni e acquisto dei biglietti al sito www.avislivemusic.it