A vent’anni dal suo debutto italiano, Donnie Darko torna al Cinema in una nuova e imperdibile versione Director’s Cut restaurata in 4K.

Era il 2001 quando l’allora esordiente Richard Kelly scrisse e diresse Donnie Darko, un capolavoro generazionale tanto da essere inserito dalla rivista Empire al 53° posto tra i 500 film migliori della storia.

Inizialmente fu un mezzo fiasco. Fu poi nel 2004 con l’uscita della versione Director’s Cut che ebbe finalmente successo e venne distribuito anche in Italia diventando un vero e proprio Cult Movie.

Per il ventennale dell’edizione ecco che Donnie Darko torna al cinema in versione restaurata il 3, 4 e 5 giugno, regalando agli amanti del genere un’occasione imperdibile per immergersi nella sua dimensione unica ed enigmatica.

Un cast incredibile che vede tra i suoi interpreti Jake Gyllenhaal, Jena Malone, Mary McDonnell, Maggie Gyllenhaal, Drew Barrymore, Patrick Swayze e Noah Wyle. Il film ha segnato intere generazioni di spettatori ed è diventato un autentico oggetto di culto nel corso degli anni. Il film ha rappresentato a tutti gli effetti un precursore del cinema e della serialità che negli ultimi due decenni si sono mossi tra scienza e metafisica e continua ancora oggi a suscitare diverse interpretazioni e dibattiti.

Mescolando elementi di thriller psicologico, fantascienza e dramma adolescenziale, il film trasporta il pubblico alla fine degli anni ’80. Il protagonista è Donnie, un giovane problematico che inizia a essere tormentato da strane visioni. Dopo esser scampato per miracolo a un incidente misterioso, in preda ad un attacco di sonnambulismo incontra il coniglio Frank, il quale gli predice la fine del mondo.

Il restauro del Director’s Cut di Donnie Darko verrà presentato in anteprima a COMICON Napoli (Mostra d’Oltremare) il 25 aprile (in versione 2k).