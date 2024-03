Do re mi fa sol la si DONNA: Woman in Chains – Tears for Fears

Celebrando l’8 marzo con la musica: dall’emozionante suono del Do al vibrante Si, ogni nota rappresenta la forza e la bellezza delle donne

Con il progetto ‘Do Re Mi Fa Sol La Si Donna’, ci impegniamo a proporre una canzone al giorno, un’armoniosa melodia che celebra il talento, la resilienza e il contributo delle donne alla società. Attraverso la potenza della musica, vogliamo onorare la ricchezza e la diversità dell’esperienza femminile, unendo le nostre voci in un coro di solidarietà e riconoscimento. Unisciti a noi nel contare i giorni che ci separano dall’8 marzo, dove “Il Nuovo Terraglio” si arricchirà ogni giorno di una nuova canzone, pronta a ispirare e celebrare il potere delle donne in tutto il mondo.

I Tears for Fears sono un gruppo inglese nato nel 1981 dal chitarrista Roland Orzabal e dal bassista Curt Smith. Diventati famosi con Hit internazionali come Mad World, Shout e Everybody wants to rule the World, nel 1989 pubblicarono una canzone diversa dai loro standard.

Uscita come secondo estratto dell’album The Seeds of Love, Woman in Chains è stata da subito considerata un vero e proprio inno femminista. La cosa strana, soprattutto per quegli anni, è che fosse stata scritta da uomini.

Nel meraviglioso video in bianco e nero, diretto da Andy Morahan, possiamo vedere la tormentata relazione tra un pugile e una ballerina mentre il leader del duo Roland Orzabal e la cantante Oleta Adams uniscono le loro voci in questo inno alla libertà della donna.

L’autore e cantante Orzabal, anni dopo confermò che il testo e il video della canzone furono ispirati dalla vera storia di sua madre, costretta dal marito a far la spogliarellista e poi costantemente picchiata. L’emblema di una donna in catene, costretta a vendere l’unica cosa che ha. Di un mondo impazzito, di donne con ferite che il tempo non potrà mai rimarginare.

Sale così il coro di rabbia e speranza, in un crescendo da brividi.

SO FREE HER! LIBERATELE!

Woman in Chains

“You better love lovin’ and you better behave

You better love lovin’ and you better behave

Woman in chains

Woman in chains

Calls her man the great white hope

Says she’s fine, she’ll always cope

Ooh, woman in chains

Woman in chains

Well, I feel

Lyin’ and waitin’ is a poor man’s deal

(A poor man’s deal)

And I feel

Hopelessly weighed down by your eyes of steel

(Your eyes of steel)

Well, it’s a world gone crazy

Keeps woman in chains

Woman in chains

Woman in chains

Trades her soul as skin and bones

(You better love lovin’ and you better behave)

Sells the only thing she owns

(You better love lovin’ and you better behave)

Woman in chains (the sun and the moon)

Woman in chains

Men of stone

Men of stone

Well, I feel

Deep in your heart there are wounds time can’t heal

(That time can’t heal)

And I feel

Somebody, somewhere is trying to breathe

Well, you know what I mean

It’s a world gone crazy

Keeps woman in chains

It’s under my skin, but out of my hands

I’ll tear it apart, but I won’t understand (somebody somewhere is trying to breathe)

I will not accept the greatness of man

It’s a world gone crazy keeps woman in chains

Gone crazy, keeps woman in chains

So free her

So free her

So free her

So free her

So free her (the sun and the moon)

So free her (the wind and the rain)

So free her

So free her

So free her

So free her

So free her

So free her

So free her (the sun and the moon)

So free her (the wind and the rain)

So free her“

Scopri gli altri articoli dedicati al progetto: