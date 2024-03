Do re mi fa sol la si DONNA: DONNA di Mia Martini

Celebrando l’8 marzo con la musica: dall’emozionante suono del Do al vibrante Si, ogni nota rappresenta la forza e la bellezza delle donne

Con il progetto ‘Do Re Mi Fa Sol La Si Donna’, ci impegniamo a proporre una canzone al giorno, un’armoniosa melodia che celebra il talento, la resilienza e il contributo delle donne alla società. Attraverso la potenza della musica, vogliamo onorare la ricchezza e la diversità dell’esperienza femminile, unendo le nostre voci in un coro di solidarietà e riconoscimento. Unisciti a noi nel contare i giorni che ci separano dall’8 marzo, dove “Il Nuovo Terraglio” si arricchirà ogni giorno di una nuova canzone, pronta a ispirare e celebrare il potere delle donne in tutto il mondo.

La canzone “Donna” di Mia Martini è un potente inno alla dignità e alla forza delle donne, che si innalza come un grido di denuncia contro la violenza di genere e le discriminazioni ancora troppo presenti nella società.

Un urlo di protesta carico di disperazione contro le continue ingiustizie e discriminazioni che le donne devono affrontare quotidianamente, sia in ambito pubblico che privato. La festa della donna, spesso associata a gesti simbolici come regali di mimose e attenzioni, dovrebbe essere vista come un momento di riflessione e impegno costante, anziché limitarsi a una singola giornata di commemorazione.

Questa consapevolezza dovrebbe essere ormai acquisita e superare l’epoca in cui Mia Martini denunciava apertamente il comportamento misogino di certi uomini:

Donna come l’acqua di mare Che si bagna vuole anche il sole Chi la vuole per una notte C’è chi invece la prende a botte Mia Martini

Le protagoniste di “Donna” oltre ad essere soggette a discriminazioni, sono anche rappresentate come esseri straordinari, con un innegabile omaggio alla loro bellezza e forza. La canzone sottolinea la loro capacità di resistere alle avversità e di combattere per i propri diritti, nonostante le difficoltà e le discriminazioni che incontrano lungo il cammino.

La voce di Mia Martini risuona ancora oggi con forza e urgenza, invitandoci a riflettere e a impegnarci per un futuro migliore per tutte le donne.